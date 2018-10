FCSB a facut oferta pentru NOUL BIZON al Ligii I! Dezvaluire de ultima ora: "Au facut oferta pentru el! Poate in iarna il vindem pentru o suma buna"

FCSB a trimis o oferta pentru "noul Bizon" din Liga I. Carlos Fortes (23 de ani), tancul din atacul lui Gaz Metan, e cel care i-a impresionat pe ros-albastri.

FCSB a facut o oferta pentru Carlos Fortes, dar mutarea se poate realiza abia in urmatoarea perioada de transferuri. O spune chiar direcotrul tehnic al lui Gaz Metan Medias, Cristi Pustai. Acesta spera ca formatia medieseana sa obtina o "suma buna" in schimbul portughezului adus in vara.

Pustai a mai spus ca Mediasul detine doar 60% din drepturile lui Fortes. Restul banilor se vor duce la Braga, respectiv la un alt club din Portugalia.

"Tot de la FCSB am avut oferta pentru el, asa cum a fost si in cazul lui Olaru. Poate in iarna il vom vinde pentru o suma buna.

Din pacate, Fortes este al nostru pentru 2 ani, dar nu il detinem in totalitate si nu vom pastra toti banii. Avem 60% din drepturile lui, 35% are Braga si 5% un alt club", a declarat Pustai pentru ProSport.

4 goluri in 10 meciuri a marcat Fortes pentru Medias



400.000 euro e cota lui Carlos Fortes in acest moment