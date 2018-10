Fantoma lui Becali in Stefan cel Mare! Patronul FCSB l-a remarcat pe Salomao, Alexandru David a raspuns prompt: "Le arunca iluzii, apoi ii arunca la fel ca pe masele stricate"

Gigi Becali a iscat o noua discutie legata de Dinamo. Dupa ce a starnit telenovela Dan Nistor, el spune acum ca l-a remarcat pe portughezul Salomao, care a ajuns pe ultima suta de metri a contractului cu Dinamo.

Alexandru David, presedintele Consiliului de Administratie al lui Dinamo, a vorbit in aceasta dimineata la PRO X. El i-a dat un nou raspuns lui Becali, dupa ce Latifundiarul din Pipera l-a remarcat pe Salomao. David spune ca "Becali transeaza fotbalisti".

"Fantoma lui Gigi Becali e in jurul fotbalului romanesc. El vede cate un jucator in fiecare saptamana, ne-am obisnuit cu lucrurile astea. Am vazut acum ca a zis ca Nistor oricum nu avea unde sa joace la FCSB. Cred ca acesta trebuie sa fie un semnal de alama pentru toti jucatorii, sa stie ca el arunca niste iluzii si apoi ii transeaza si ii arunca la fel ca pe masele stricate.

Si in cazul lui Nistor, si in cazul lui Grozav, toata lumea comenta de pe margine si spunea ca nu facem nimic. Pana la urma, toate negocirile s-au finalizat cu semnarea contractelor. Nu imi fac griji nici in privinta lui Salomao, indiferent nu presiunea publica si de declaratiile vreunui patron.

Am vazut cati a vandut Becali cu 70 de milioane.

Campionatul e strans, cu doua-trei victorii consecutive ajungi sus. Trebuie sa trecem peste acest blocaj al echipei.

Eu continui sa spun ca lotul lui Dinamo e de primele sase, de Play Off", a spus Alexandru David la Ora Exacta in Sport, IN DIRECT la PRO X.