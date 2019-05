Becali a anuntat deja 6 titulari pentru sezonul viitor! "Nu ma intereseaza, TREBUIE sa joace!" Anuntul momentului: cu cine e OBLIGAT sa joace viitorul antrenor

Becali n-a decis inca numele viitorului antrenor, dar i-a stabilit deja mai bine de jumatate din echipa de start pentru noul sezon.

Vlad ii va lua fata lui Balgradean in poarta, in timp ce Morutan, Nedelcu sau Coman vor deveni titulari certi. Alaturi de ei, Becali ii mai impune in primul 11 pe Tanase si Man.

"Nu ca voi incerca, asa va juca urmatorul antrenor - cu Vlad in poarta. Trebuie sa iau milioane multe. Nu pun presiune, dar vreau sa fac bani din fotbal. Man, Coman trebuie sa joace. Trebuie sa joace si Nedelcu, si Morutan. Nu stiu, sa-i antreneze, sa faca ce stiu ei. Tanase - nu-mi fac probleme, e cel mai bun din Romania. Asa cred eu, ca e cel mai bun din Romania. Tanase e cel mai bun din Romania. Se lumineaza jocul cu el in teren. Daca o sa rezolve si atingerea aia in plus pe care o are, cred ca o sa fie mare jucator", a spus Becali la PRO X.