Becali a anuntat 3 transferuri pentru finalul sezonului! Inca doua posibile plecari dupa Matei si Stoian!!!

Becali pregateste campania de achizitii din vara.

Indiferent daca ia sau nu titlul, FCSB isi schimba structura. Becali vrea oameni noi la mijlocul terenului. Recunoaste ca si in aparare cauta intariri. Negociaza pentru Bradley de Nooijer de la Viitorul. Venirea olandezului ar insemna o despartire sigura de Alexandru Stan, adus in toamna de la Astra. Beclai spune ca nu mai e interesat de transferul lui Darius Olaru de la Gaz Metan. Are prea multe solutii in atac!

"O sa aduc 2-3 jucatori in vara. La ora asta, Darius Olaru nu ne intereseaza. Avem pe pozitia lui multi jucatori. Eu caut un numar 8. Un 8-10! Implementez eu acum un nou post. Un Ianis, cam asa ceva. Sa fie agresiv la mijloc, sa plece cu mingea la picior ca Ianis. Si sa nu piarda mingea! El acolo pierde mingea ca n-are cu cine pasa! Daca joaca la echipa buna, nu mai pierde, ca are cu cine juca. Mai vorbesc acum cu un jucator care nu-i roman, o sa vedem!", a explicat Becali la PRO X.

SI TEIXEIRA POATE PLECA!

Viitorul lui Filipe Teixeira depinde de finalul campionatului. Becali lasa de inteles ca prelungirea contractului pentru fotbalistul de 39 de ani intra in discutie numai in cazul in care FCSB ia titlul.

"Nu vreau sa discutam acum de Teixeira. Daca luam campionatul, altele vor fi solutiile pe care le voi aplica. A jucat bine in ultimele meciuri. E constant, nu exista emotii la el. Dar nu vreau sa spun acum de plecat, de venit", a spus Becali.