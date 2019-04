Sepsi nu prindea play-off-ul, FCSB era peste CFR Cluj in Liga 1! Cum arata clasamentul daca exista sistemul VAR

Importanta sistemului VAR s-a simtit in UEFA Champions League unde a decis calificarea lui Tottenham in dauna celor de la Manchester City.

FCSB pe primul loc, FC Botosani pe pozitie de play-off! Asa ar fi aratat clasamentul final din sezonul regulat daca exista sistemul VAR in Liga 1, scrie Gazeta. Daca in realitate CFR Cluj a terminat sezonul regulat cu 54 de puncte iar FCSB cu 49, ceea ce ofera si un avantaj clujenilor la injumatatirea punctajului, situatia ar fi fost diferita daca exista sistemul VAR!

FCSB si CFR ar fi inceput play-off-ul cu acelasi numarul de puncte, 26, insa FCSB ar fi fost cea care beneficia de injumatatirea exacta si avea avantajul in cazul unei egalitati la finalul sezonului. In plus, FC Botosani ar fi incheiat sezonul regulat cu 2 puncte peste Sepsi, nu cu 1 punct asa cum s-a intamplat.

Dinamo nu ar fi reusit sa prinda play-off-ul nici daca exista VAR-ul. Mai mult, ar fi incheiat sezonul regulat cu 2 pozitii mai jos si cu 2 puncte in minus!

Antrenorul celor de la CFR Cluj, Dan Petrescu, a declarat inaintea partidei cu Sepsi din etapa a 6-a din play-off ca isi doreste sa existe VAR in Liga 1: "Chiar daca stai 1-2 minute pâna afli exact ce e, VAR e foarte important si util in fotbalul de astazi. Sper sa fie si in România cât mai repede. Am evita toate problemele si suspiciunile. Eu din minutul 1 am zis ca vreau VAR. Când am plecat din România s-a spus ca va fi, dar eu inca nu il vad. Pâna nu-l vad, nu cred ca va fi posibil si la noi" a spus Dan Petrescu.

Suma necesara pentru aducerea VAR in Liga 1

Presedintele Ligii Profesioniste de Fotbal, Gino Iorgulescu, a vorbit dupa ce au fost vandute drepturile TV pe urmatorii 5 ani si despre implementarea sistemului VAR in Liga 1. Un lucru e cert: nu se va intampla in sezonul viitor.

"Ne preocupa in continuare subiectul, continuam discutiile, pentru ca sistemul VAR ar elimina greselile din arbitraj. Ati vazut ca in campionatele tari s-a implementat deja si e benefic. Problema se rezuma la bani, pentru ca nu poti obliga cluburile sa dea din banii proveniti din drepturile TV.



Ar fi o suma in valoare de aproximativ 1,5 milioane de euro alocata pentru VAR. Asa ca trebuie sa vedem daca gasim alte surse" a spus Gino Iorgulescu.