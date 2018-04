Real a pregatit 60 de milioane pentru el, dar meciul cu Barcelona a schimbat totul! Ce se intampla cu portarul nationalei Braziliei acum

Real Madrid a pus ochii pe internationalul brazilian Alisson Becker (25 de ani), portarul Romei. Dupa calificarea in semifinalele UCL, James Pallota anunta insa: "Nu e de vanzare".

James Pallota spune ca va refuza categoric o oferta primita pentru internationalul brazilian Alisson Becker. Presa spaniola a scris recent ca Real Madrid a devenit interesata de acesta si ar fi pregatita sa ofere pana la 60 de milioane de euro in schimbul sau. Alisson e atras cu un salariu de 5 milioane de euro pe an.

"De ce ar pleca? Va ramane, are un contract! Il iubesc si nu m-am dorit niciodata sa-l vand! Stiam ca e bun, iar acum nu face decat sa ne arate cat de mare este", a spus James Pallota, seful Romei, dupa 3-0 cu Barcelona.

Alisson are 18 meciuri fara gol primit in acest sezon, dintr-un total de 41. El are contract pana in 2021 cu echipa de pe Olimpico.