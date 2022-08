Basarab Panduru nu poate să înțeleagă decizia lui Gigi Becali: "Crezi că Dică ar fi spus că e în regulă? Riști milioane!"

Dacă în cazul lui Miculescu existau discuții de mai multe zile între cluburi, iar FCSB a acceptat să achite clauza de reziliere în valoare de 1,7 milioane de euro, transferul lui Rusu a fost surprinzător. El a reușit în ultima etapă o dublă pentru CS Mioveni în meciul cu CFR Cluj, pierdut de echipa sa, scor 2-4, și a fost suficient pentru ca Gigi Becali să facă o ofertă. FCSB a plătit 100.000 de euro, însă suma poate ajunge la 250.000 de euro, în funcție de parcursul vicecampioanei României în Conference League.

Basarab Panduru, contrariat de probabila titularizare a lui Bogdan Rusu

La conferința de presă de astăzi, Gigi Becali se arăta foarte încrezător în cei doi jucători transferați și chiar spunea că atât Miculesc, cât și Rusu, ar urma să fie titulari la meciul lui FCSB cu Dunajska Streda, din turul 3 preliminar al Conference League, programat miercuri.

Fostul internațional Basarab Panduru nu înțelege nici transferul lui Rusu la FCSB, dar nici ideea lui Gigi Becali de a-l titulariza imediat pe atacantul de 32 de ani, având în vedere că va avea doar un antrenament cu echipa și nu este obișnuit cu meciuri la acest nivel.

"Mă surprinde transferul lui Rusu. Nu ştiu dacă e titular, nu ştiu de ce l-au luat. Pentru cupele europene iei jucător de la Mioveni şi vrei să te califici. Lasă ce poţi lua. De luat poţi lua o grămadă. Dacă nu te califici, rişti milioane. Tu trebuie să iei unul și să iei milioane. Probabilitatea e mai mare să facă ceva un jucător pe care dai un milion.



Probabil că nici nu s-au gândit la un atacant, atât timp cât îl aveau pe Ianis Stoica acolo. Credeau că el va fi număr nouă şi acum şi-au dat seama că e o problemă acolo. Ei au luat ceva acolo ca să ia ceva, pentru că e destul de ieftin.

Rusu n-a jucat niciodată. Nu vine de la Juventus. Ce a jucat, unde a jucat? Mi se pare că e un risc enorm ca să bagi un jucător ca el. Că îl bagi 20-30 de minute... dar acum să-mi bagi un jucător de 33 de ani care a jucat toată viața la Liga 2? Poate să-ți iasă, dar ce probabilitate e să iasă? Mai degrabă poate să dea Coman gol, cred.



Eu cred că e riscant. Pe Miculescu îl văd să joace pentru că nu e Cordea. Cu amândoi cred că e riscant. Eu nu cred că joacă titular. Tu crezi că Dică, dacă era aici cu noi, expert, ar fi spus că e în regulă să joace amândoi titulari? El nu e obișnuit cu meciurile astea", a spus Basarab Panduru, la Orange Sport.

Gigi Becali a dezvăluit cum s-a făcut transferul lui Bogdan Rusu la FCSB

La conferința de presă de astăzi, Gigi Becali a explicat cum a decis să-l transfere pe Bogdan Rusu, a povestit discuția cu primarul din Mioveni, dar și faptul că a avut concurență serioasă la acest transfer.

"Eu habar n-aveam, nu mă uit la meciuri. Am zis să mă uit și eu puțin la CFR. Când am văzut, pac, gol cu șpițul! Bă, ce gol a dat ăsta, mă? Gol de fotbalist! Gol frumos, nu oricine dă gol de acolo ca el. Mai trece ceva, pac, cu capul, nu cum dau unii, cu ceafa, cu umărul. Nu, cu capul, gol de atacant! I-am dat telefon lui MM: 'Bă MM, tu știi de unul Bogdan Rusu?' / 'Cum să nu-l știu?' / 'Mâine vreau să-l iei' / 'Nu, că stai să vezi, că e, că nu e, eu am zis mereu la emisiuni' / ''Mă, spune-mi mie când vezi un jucător, nu la emisiune'. El a zis că l-a tot lăudat la emisiune.

Le-am zis: dați-mi mie numărul primarului. Hai, mă, să vorbească Gigi Becali cu primarul, să vedem dacă îl dă sau nu. El (n.r - pe Bogdan Rusu) l-am sunat aseară, la pauza meciului. Nu credea nici el. L-am sunat pentru că n-aveam atacant. Am zis: 'Bă Mihaie, hai să luăm un atacant, noi nu putem să câștigăm meciuri fără atacant'. Am vorbit eu cu primarul. Le-am zis că le dau 100.000, încă 100.000 dacă ne calificăm mai departe și încă 50.000 dacă intrăm în grupe.

Am terminat cu el, a venit băiatul, după care l-au sunat unii de la alte echipe, că îi dau 25.000 de euro pe lună. El a zis că e om de onoare și că dacă i-a promis lui nea Gigi, la el merge! Nu de la Craiova, de prin Ardeal", a spus Gigi Becali.