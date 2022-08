Pentru Bogdan Rusu, Gigi Becali a anunțat că a plătit 100.000 de euro celor de la CS Mioveni, însă suma totală poate crește în funcție de rezultatele lui FCSB din Conference League. Dacă vicecampioana se va califica în play-off, argeșenii vor încasa încă 100.000 de euro, iar o eventuală participare în grupe va aduce un nou bonus, de 50.000 de euro.

Gigi Becali dezvăluie cum s-a făcut transferul lui Bogdan Rusu la FCSB

La conferința de presă de astăzi, Gigi Becali a explicat cum a decis să-l transfere pe Bogdan Rusu, a povestit discuția cu primarul din Mioveni, dar și faptul că a avut concurență serioasă la acest transfer.

"Eu habar n-aveam, nu mă uit la meciuri. Am zis să mă uit și eu puțin la CFR. Când am văzut, pac, gol cu șpițul! Bă, ce gol a dat ăsta, mă? Gol de fotbalist! Gol frumos, nu oricine dă gol de acolo ca el. Mai trece ceva, pac, cu capul, nu cum dau unii, cu ceafa, cu umărul. Nu, cu capul, gol de atacant! I-am dat telefon lui MM: 'Bă MM, tu știi de unul Bogdan Rusu?' / 'Cum să nu-l știu?' / 'Mâine vreau să-l iei' / 'Nu, că stai să vezi, că e, că nu e, eu am zis mereu la emisiuni' / ''Mă, spune-mi mie când vezi un jucător, nu la emisiune'. El a zis că l-a tot lăudat la emisiune.

Le-am zis: dați-mi mie numărul primarului. Hai, mă, să vorbească Gigi Becali cu primarul, să vedem dacă îl dă sau nu. El (n.r - pe Bogdan Rusu) l-am sunat aseară, la pauza meciului. Nu credea nici el. L-am sunat pentru că n-aveam atacant. Am zis: 'Bă Mihaie, hai să luăm un atacant, noi nu putem să câștigăm meciuri fără atacant'. Am vorbit eu cu primarul. Le-am zis că le dau 100.000, încă 100.000 dacă ne calificăm mai departe și încă 50.000 dacă intrăm în grupe.

Am terminat cu el, a venit băiatul, după care l-au sunat unii de la alte echipe, că îi dau 25.000 de euro pe lună. El a zis că e om de onoare și că dacă i-a promis lui nea Gigi, la el merge! Nu de la Craiova, de prin Ardeal", a spus Gigi Becali.

Cine este Bogdan Rusu, noul atacant de la FCSB

Fotbalistul va pleca de la CS Mioveni după doi ani petrecuți la echipa din Superliga. Cotat la 500,000 euro, conform site-urilor de specialitate, Bogdan Rusu a bifat deja două apariții în noua stagiune și a înscris de două ori pentru argeșeni, în meciul cu CFR Cluj, câștigat de campioana României, 4-2.

În cariera sa fotbalistică, atacantul a debutat pentru Aerostar și a făcut pasul în vara anului 2010 la Farul Constanța. A continuat la Astra Ploiești, CF Brăila și SC Bacău, ca în 2015 să evolueze prima dată pentru FC Brașov, în locul unde s-a născut.

Rusu nu a evoluat în străinătate, ci doar în România. După aventura de la formația de sub tâmpa, fotbalistul a ajuns la Foresta Suceava, a fost transferat de FC Hermannstadt în iulie 2017 și a fost cedat un an și jumătate mai târziu la Petrolul, sub împrumut. De la sibieni, Dunărea Călărași l-a preluat, ca în 2020 CS Mioveni să-l agațe și să-l transfere la FCSB chiar astăzi.