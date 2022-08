Din sursele SPORT.RO, Bogdan Rusu (32 ani) va fi noul jucător al FCSB-ului. Conducerea "roș-albastră" i-a pregătit deja actele atacantului brașovean și va fi prezent chiar astăzi la primul antrenament.

Bogdan Rusu, la FCSB

Fotbalistul va pleca de la CS Mioveni după doi ani petrecuți la echipa din Superliga. Cotat la 500,000 euro, conform site-urilor de specialitate, Bogdan Rusu a bifat deja două apariții în noua stagiune și a înscris de două ori pentru argeșeni.

În cariera sa fotbalistică, atacantul a debutat pentru Aerostar și a făcut pasul în vara anului 2010 la Farul Constanța. A continuat la Astra Ploiești, CF Brăila și SC Bacău, ca în 2015 să evolueze prima dată pentru FC Brașov, în locul unde s-a născut.

Rusu nu a evoluat în străinătate, ci doar în România. După aventura de la formația de sub tâmpa, fotbalistul a ajuns la Foresta Suceava, a fost transferat de FC Hermannstadt în iulie 2017 și a fost cedat un an și jumătate mai târziu la Petrolul, sub împrumut. De la sibieni, Dunărea Călărași l-a preluat, ca în 2020 CS Mioveni să-l agațe și să-l transfere la FCSB chiar astăzi.