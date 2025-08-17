Fostul internațional Basarab Panduru a analizat la cald deznodământul partidei și a identificat persoana cheie care a orchestrat revenirea giuleștenilor, lăudându-l pe antrenorul Rapidului, Costel Gâlcă, pentru inspirația sa.



Fostul internațional s-a arătat uluit de modul în care FCSB a putut scăpa printre degete o victorie care părea sigură, subliniind că erorile din defensiva roș-albastră au cântărit decisiv.



"Nu întreba cum s-a ajuns la acest 2-2, pentru că nu pot să-mi dau seama. Putea să fie 3-0 pentru FCSB, apoi a venit schimbarea aia din minutul 81 și te întrebi ce rost are (Pașcanu cu Braun). Pașcanu se duce și bate autul ăla și acolo se face 2-1", a punctat Panduru la Primasport, adăugând: "Și cu ajutorul lui Ngezana, care are timp suficient să dea în minge, se face 2-2. Nu pot să înțeleg cum FCSB-ul nu câștigă meciul ăsta. Este și meritul Rapidului, al antrenorului mai ales, pentru că sunt unele schimbări acolo pe care numai el le vede".



Comeback de senzație pe Arena Națională



Partida de pe Arena Națională a fost un adevărat carusel al emoțiilor. FCSB a început perfect și a deschis scorul încă din minutul 7, prin Mihai Lixandru. Daniel Bîrligea a majorat avantajul în minutul 61, cu un șut deviat, iar victoria părea o simplă formalitate, mai ales după ce Ngezana a lovit bara transversală în minutul 80.



Finalul a aparținut însă în totalitate Rapidului. Introdus pe teren, bosniacul Elvir Koljic a redus din diferență în minutul 83, cu o execuție spectaculoasă cu călcâiul. Același Koljic a restabilit egalitatea în al doilea minut al prelungirilor, profitând de o eroare în lanț a defensivei adverse și de o respingere a portarului Târnovanu. Giuleștenii puteau da lovitura de grație în minutul 90+4, dar Lars Kramer a trimis cu capul peste poartă dintr-o poziție ideală.

