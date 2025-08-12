Ciobanu a deschis scorul pentru gălățeni, iar Dobre a egalat pentru giuleșteni cu o fază de senzație.



În minutul 60, Alexandru Dobre a luat mingea pe cont propriu, l-a depășit pe Zivulic cu o fentă scurtă și a finalizat la colțul scurt, fără șanse pentru Dur-Bozoancă. Reușita l-a cucerit pe Basarab Panduru.



„De mult n-am mai văzut așa fentă!”



„Nici nu ştiu rezultatul ăsta pe cine ajută. Oţelul marchează în prima repriză. Rapid se pune pe treabă, se trezeşte, joacă fotbal, marchează Rapidul prin Dobre, vreau să vedem golul, din nimic inventează golul ăsta.



Este golul lui, nu are treabă cu absolut nimeni, îi ia faţa fundaşului, fenta este ceva... de mult n-am mai văzut aşa fentă, mare fentă. La scurt nu ai voie să iei gol, dacă ai luat la scurt ești de vină.



Nu trebuia să ia gol la colţul scurt. Te-ai dus pe lung şi ai lăsat scurtul liber. Trebuia să scoată portarul! Au fost intervenţii mult mai grele, mingea asta trebuie s-o aperi”, a declarat Basarab Panduru, la Prima Sport.



Giuleștenii termină etapa pe locul 2, iar Oțelul e pe 9. Ambele echipe rămân neînvinse în startul sezonului.



"Am avut o repriză foarte proastă"

Tehnicianul Rapidului consideră că echipa sa a fost privată de o lovitură de la 11 metri în minutul 76, la un henț comis de Zhelev.





"Din punctul meu de vedere a fost penalty clar, însă arbitrii sunt cei care decid pe teren", a spus Gâlcă la finalul meciului, vizibil nemulțumit de decizia brigăzii de arbitri.

Dincolo de faza controversată, Gâlcă a fost critic și cu propria echipă, în special pentru evoluția din prima parte. "Am avut o repriză foarte proastă. A fost și meritul adversarului, au început foarte bine, știam asta, am vorbit cu ei despre acest lucru, că sunt foarte agresivi", a recunoscut antrenorul.



Antrenorul a dezvăluit ce le-a cerut jucătorilor la pauză pentru a schimba soarta meciului: "Le-am cerut să joace mai mult între linii și să arate mai multă personalitate când pasează în centru". Strategia a funcționat parțial, Rapid reușind să egaleze și să domine repriza secundă, însă ratările i-au costat victoria. "Îmi doream foarte mult să câștig aici, pentru că erau trei puncte importante pentru noi care ne-ar fi dat încredere", a adăugat Gâlcă.



Partida de la Galați s-a terminat 1-1, după ce Andrei Ciobanu a deschis scorul pentru gazde în minutul 33, iar Alex Dobre a restabilit egalitatea pentru Rapid în minutul 60. În urma acestui rezultat, Rapid acumulează 11 puncte și ocupă locul secund în Superligă, în timp ce Oțelul, cu 6 puncte, se clasează pe poziția a noua.

