Moldovenii au încheiat anul 2025 pe podium, dar sunt în cădere liberă după o serie de rezultate negative. Echipa lui Leo Grozavu a ajuns pe locul șapte, dar poate ”pica” pe 8 dacă FCSB va învinge ultima clasată Metaloglobus.

La finalul partidei, Valeriu Iftime, patronul celor de la Botoșani, s-a arătat dezamăgit, având în vedere că avea alte așteptări de la acest sezon la finalul anului 2025.

Basarab Panduru, despre FC Botoșani: ”Unii stau și se uită”

Basarab Panduru, fostul mare internațional, în prezent analist TV, a tras concluziile după meciul de la Botoșani.

„Se vede clar. U Cluj joacă ca o echipă. Când nu are mingea, toată lumea e în propriul teren. Botoșani e o echipă care joacă cam ce crede un anumit jucător că ar trebui să joace, adică unii aleargă, unii stau și se uită.

Botoșani probabil încearcă să se adune, dar nu poate. Să ai o singură victorie, cu Metaloglobus, 10 meciuri, nu că e de neconceput, nu te gândești niciodată că o echipă cu jucătorii ăștia poate ajunge în situația asta.

Acum ceva timp, a fost pe primul loc. Nici Sepsi nu părea retrogradează. Botoșani are ceva jucători”, a spus Panduru, la Prima Sport.

FC Botoșani mai are de jucat cu FC Hermannstadt și Petrolul până la finalul sezonului regulat. Chiar și cu două victorii, moldovenii riscă să rateze play-off-ul. DETALII AICI.