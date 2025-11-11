Mirel Rădoi a decis să plece de la Universitatea Craiova în urma înfrângerii cu UTA de acasă, scor 1-2. Partida a avut loc în runda a 16-a din Superliga, iar în urma ei oltenii au căzut pe locul patru în campionat.

În ultimele săptămâni a fost multă presiune în jurul echipei și a lui Mirel Rădoi.



Victor Pițurcă: „Credeți că Mirel Rădoi se consumă mai mult decât alți antrenori”



Victor Pițurcă consideră că presiunea nu este o scuză pentru Mirel Rădoi, iar exemplul dat de fostul atacant de la Steaua a fost chiar Mircea Lucescu.

Pițurcă a subliniat faptul că selecționerul naționalei a fost presat din toate părțile în momentul în care România nu obținea rezultatele așteptate.

În această situație Mircea Lucescu a ales să continue pe banca naționalei și poate termina grupa de calificare la Campionatul Mondial pe poziția a doua.