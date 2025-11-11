EXCLUSIV Victor Pițurcă l-a comparat pe Mirel Rădoi cu Mircea Lucescu! Ce a făcut „Il Luce” într-o situație asemănătoare

Victor Pițurcă l-a comparat pe Mirel Rădoi cu Mircea Lucescu! Ce a făcut &bdquo;Il Luce&rdquo; &icirc;ntr-o situație asemănătoare Fotbal intern Mirel Rădoi, aproape de plecarea de la Universitatea Craiova / Foto: Sport Pictures
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Victor Pițurcă a vorbit despre plecarea lui Mirel Rădoi de la Universitatea Craiova.

TAGS:
Victor PiturcaMirel RadoiMircea LucescuUniversitatea Craiova
Din articol

Mirel Rădoi a decis să plece de la Universitatea Craiova în urma înfrângerii cu UTA de acasă, scor 1-2. Partida a avut loc în runda a 16-a din Superliga, iar în urma ei oltenii au căzut pe locul patru în campionat.

În ultimele săptămâni a fost multă presiune în jurul echipei și a lui Mirel Rădoi.

Victor Pițurcă: „Credeți că Mirel Rădoi se consumă mai mult decât alți antrenori”

Victor Pițurcă consideră că presiunea nu este o scuză pentru Mirel Rădoi, iar exemplul dat de fostul atacant de la Steaua a fost chiar Mircea Lucescu.

Pițurcă a subliniat faptul că selecționerul naționalei a fost presat din toate părțile în momentul în care România nu obținea rezultatele așteptate. 

În această situație Mircea Lucescu a ales să continue pe banca naționalei și poate termina grupa de calificare la Campionatul Mondial pe poziția a doua.

„Credeți că Mirel Rădoi se consumă mai mult decât alți antrenori, toți antrenorii au sentimentele lor.

Mircea Lucescu la vârsta lui a avut parte de niște rezultate mai slabe și nu ați văzut cum s-a comportat mass-media cu el, nu?

Mircea Lucescu la vârsta pe care o are putea să plece, dar uite că a rămas și are șanse reale pentru a prinde un loc 2.”, a spus Victor Pițurcă în exclusivitate pentru PRO TV.

﻿Naționala României va juca pe terenul Bosniei, într-un meci din Grupa H din preliminariile pentru Campionatul Mondial din 2026. Partida va avea loc sâmbătă, 15 noiembrie, de la 21:45 și va putea fi urmărit în format LIVE TEXT pe site-ul Sport.ro.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Un român a murit într-un accident în SUA, încercând să-și salveze soția și fetița abia născută. Gestul care i-a fost fatal
Un rom&acirc;n a murit &icirc;ntr-un accident &icirc;n SUA, &icirc;ncerc&acirc;nd să-și salveze soția și fetița abia născută. Gestul care i-a fost fatal
ARTICOLE PE SUBIECT
E gata! Universitatea Craiova a numit antrenorul, după plecarea lui Mirel Rădoi: &rdquo;&Icirc;i dorim mult succes!&rdquo;
E gata! Universitatea Craiova a numit antrenorul, după plecarea lui Mirel Rădoi: ”Îi dorim mult succes!”
Mirel Rădoi, apărat de o legendă a Craiovei: &bdquo;Antrenor de nota 10&rdquo;
Mirel Rădoi, apărat de o legendă a Craiovei: „Antrenor de nota 10”
Costel Pantilimon a identificat marea greșeală a lui Mirel Rădoi: &bdquo;Nu poți&rdquo;
Costel Pantilimon a identificat marea greșeală a lui Mirel Rădoi: „Nu poți”
ULTIMELE STIRI
Ce au scris portughezii despre noul antrenor de la Universitatea Craiova
Ce au scris portughezii despre noul antrenor de la Universitatea Craiova
Lionel Messi a vorbit despre retragere: &rdquo;Timpul trece!&rdquo;
Lionel Messi a vorbit despre retragere: ”Timpul trece!”
Cristi Chivu nu se joacă! Inter a semnat cu &bdquo;noul Donnarumma&rdquo;
Cristi Chivu nu se joacă! Inter a semnat cu „noul Donnarumma”
Jucătorul de la FCSB, ironizat la națională după ce a fost făcut praf de Gigi Becali: &rdquo;Zici că era Statuia Libertății!&rdquo;
Jucătorul de la FCSB, ironizat la națională după ce a fost făcut praf de Gigi Becali: ”Zici că era Statuia Libertății!”
Neymar și-a pus vestiarul &icirc;n cap la Santos! Ce s-a &icirc;nt&acirc;mplat după meciul cu Flamengo
Neymar și-a pus vestiarul în cap la Santos! Ce s-a întâmplat după meciul cu Flamengo
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
S-au &icirc;nțeles! Gigi Becali face anunțul momentului la FCSB

S-au înțeles! Gigi Becali face anunțul momentului la FCSB

Lamine Yamal, EXCLUS din naționala Spaniei!

Lamine Yamal, EXCLUS din naționala Spaniei!

Un jucător de la FCSB a venit beat la antrenamente! Mihai Stoica: &rdquo;Nu putea să stea &icirc;n picioare!&rdquo;

Un jucător de la FCSB a venit beat la antrenamente! Mihai Stoica: ”Nu putea să stea în picioare!”

S-a făcut afacerea anului: au cumpărat clubul pentru 2.000.000.000&euro;

S-a făcut afacerea anului: au cumpărat clubul pentru 2.000.000.000€

&Icirc;l recunoști? A c&acirc;știgat trei trofee cu Dinamo și &icirc;ncă joacă fotbal la 50 de ani

Îl recunoști? A câștigat trei trofee cu Dinamo și încă joacă fotbal la 50 de ani

Scandal monstru &icirc;nainte de Bosnia &ndash; Rom&acirc;nia! S-a cerut demisia președintelui Federației: &rdquo;Nu e treaba ta să numeri!&rdquo;

Scandal monstru înainte de Bosnia – România! S-a cerut demisia președintelui Federației: ”Nu e treaba ta să numeri!”



Recomandarile redactiei
Ce au scris portughezii despre noul antrenor de la Universitatea Craiova
Ce au scris portughezii despre noul antrenor de la Universitatea Craiova
Lionel Messi a vorbit despre retragere: &rdquo;Timpul trece!&rdquo;
Lionel Messi a vorbit despre retragere: ”Timpul trece!”
Cristi Chivu nu se joacă! Inter a semnat cu &bdquo;noul Donnarumma&rdquo;
Cristi Chivu nu se joacă! Inter a semnat cu „noul Donnarumma”
Jucătorul de la FCSB, ironizat la națională după ce a fost făcut praf de Gigi Becali: &rdquo;Zici că era Statuia Libertății!&rdquo;
Jucătorul de la FCSB, ironizat la națională după ce a fost făcut praf de Gigi Becali: ”Zici că era Statuia Libertății!”
Gigi Becali a văzut măsura luată de Lucescu la națională și a reacționat: &rdquo;Face c&acirc;t șapte naționale!&rdquo;
Gigi Becali a văzut măsura luată de Lucescu la națională și a reacționat: ”Face cât șapte naționale!”
Alte subiecte de interes
Pițurcă nu e impresionat. Mai &icirc;nt&acirc;i a vorbit despre personajul-cheie de la națională, apoi a urmat... surpriza!
Pițurcă nu e impresionat. Mai întâi a vorbit despre personajul-cheie de la națională, apoi a urmat... surpriza!
Victor Pițurcă are un remarcat &icirc;n naționala Rom&acirc;niei: &rdquo;E foarte periculos&rdquo;
Victor Pițurcă are un remarcat în naționala României: ”E foarte periculos”
Pretenția lui Costel G&acirc;lcă pentru a deveni antrenorul Universității Craiova: &rdquo;Sunt dispus, dar nu &icirc;n orice condiții!&rdquo;
Pretenția lui Costel Gâlcă pentru a deveni antrenorul Universității Craiova: ”Sunt dispus, dar nu în orice condiții!”
Universitatea Craiova a ajuns la un acord cu noul antrenor!
Universitatea Craiova a ajuns la un acord cu noul antrenor!
Dan Petrescu propune un jucător la naționala Rom&acirc;niei: &Icirc;i dau un sfat lui Mircea Lucescu / Să-ți aduci aminte de acest jucător
Dan Petrescu propune un jucător la naționala României: "Îi dau un sfat lui Mircea Lucescu / Să-ți aduci aminte de acest jucător"
Mesaj &icirc;ndreptat spre Mircea Lucescu &icirc;naintea primei acțiuni: Merită să fie convocat, un copil excelent!
Mesaj îndreptat spre Mircea Lucescu înaintea primei acțiuni: "Merită să fie convocat, un copil excelent!"
CITESTE SI
Este sau nu corectă declarația Oanei Gheorghiu despre pensiile magistraților. Ce spune legea despre indemnizațiile lor

stirileprotv Este sau nu corectă declarația Oanei Gheorghiu despre pensiile magistraților. Ce spune legea despre indemnizațiile lor

Cuplu prins &icirc;ntrețin&acirc;nd relații amoroase &icirc;n timp ce mașina rula cu 140 km/h pe autostradă

protv Cuplu prins întreținând relații amoroase în timp ce mașina rula cu 140 km/h pe autostradă

O fabrică din Arad concediază 900 de angajați &icirc;nainte de sărbători. Este cel mai mare angajator din zonă

stirileprotv O fabrică din Arad concediază 900 de angajați înainte de sărbători. Este cel mai mare angajator din zonă

Cum a aflat o c&acirc;ntăreață americană că s-a căsătorit fără să știe cu un sultan malaezian. &rdquo;Merit un divorț ca la carte&rdquo;

stirileprotv Cum a aflat o cântăreață americană că s-a căsătorit fără să știe cu un sultan malaezian. ”Merit un divorț ca la carte”

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
UFC 320: Ankalaev vs Pereira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Ulberg vs Reyes


00:00
UFC
UFC Fight Night: Lopes vs Silva


00:00
UFC
UFC Fight Night: Imavov vs Borralho


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FCSB - Aberdeen


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!