Basarab Panduru a intuit problema lui Baiaram! Ce se întâmplă cu jucătorul

Oltenii au suferit prima înfrângere din acest sezon de Superliga, scor 0-1, pe terenul Oțelului.

Golul victoriei a fost marcat de Joao Lameira în finalul primei părți, iar echipa lui Laszlo Balint a reușit surpriza.



Basarab Panduru, uimit de minutele puține jucate de Baiaram



O altă surpriză a fost faptul că Ștefan Baiaram nu s-a aflat în 'primul 11' ales de Mirel Rădoi. Jucătorul este în această situație de când a revenit de la națională.

Mirel Rădoi i-a oferit mai puțin de 30 de minute în meciul cu Oțelul și în jur 18 minute în partida cu Farul.

Basarab Panduru a încercat să înțeleagă situația lui Baiaram și a intuit că jucătorul ar putea avea probleme medicale.

Fostul fotbalist nu exclude însă și varianta ca starul Craiovei să nu se fi antrenat corespunzător.