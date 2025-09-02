Cotat la 2 milioane de euro de site-urile de specialitate, jucătorul Universității Craiova a pus umărul la accederea oltenilor în faza principală din UEFA Conference League. Mai mult, Baiaram a făcut față cu brio și în campionat.



Ștefan Baiaram e sincer: ”Nu mă așteptam să fiu convocat, m-a luat și pe mine prin surprindere domnul selecționer”



Fotbalistul a fost convocat la echipa națională de către Mircea Lucescu în vederea celor două jocuri din luna septembrie: amicalul cu Canada de vineri, de la ora 21:45, și jocul cu Cipru din preliminariile Campionatului Mondial din 2026 de marți, 9 septembrie, ora 21:45.



”Convocarea a fost o bucurie foarte mare, nu mă aşteptam. M-a luat şi pe mine prin surprindere domnul selecţioner. Îmi doresc din tot sufletul să fac parte din acest grup şi voi da 100%.



Am avut o mică accidentare în meciul cu Petrolul, dar acum sunt mult mai bine, sunt dornic de a munci şi de a face performanţă, mă gândesc doar la echipa naţională.



Am un moral foarte bun, am încredere foarte mare. Sper să arăt la fiecare antrenament acest lucru la echipa naţională. Mă bucur că sunt într-un moment foarte bun. E un pas mare în cariera mea şi mă bucur foarte mult că l-am făcut!



Îmi doresc să particip la un Campionat European, la un Campionat Mondial cu echipa naţională, îmi doresc să fac rezultate bune, să mă impun ca jucător şi sper că aceste lucruri să urmeze.



Cred foarte mult în calificarea la Mondial, chiar dacă sunt pentru prima oară la echipa naţională. Am urmărit meciurile şi cu siguranţă dacă vom fi uniţi vom face lucruri frumoase!”, a spus Baiaram pentru FRF TV.

Ștefan Baiaram se află la prima echipă a Universității Craiova din 2019. De atunci a bifat 210 apariții în toate competițiile, și-a trecut numele pe tabela de marcaj de 42 de ori și a oferit, pe deasupra, 17 pase decisive.

Lotul României pentru meciurile cu Canada și Cipru



PORTARI: Horațiu MOLDOVAN (Real Oviedo | Spania, 14/0), Ștefan TÂRNOVANU (FCSB, 3/0), Răzvan SAVA (Udinese | Italia, 0/0);



FUNDAȘI: Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 31/1), Deian SORESCU (Gaziantep FK | Turcia, 21/0), Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 41/1), Bogdan RACOVIȚAN (Raków | Polonia, 4/0), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 3/0), Mihai POPESCU (FCSB, 4/1), Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 47/2), Andrei BORZA (FC Rapid 1923, 0/0);



MIJLOCAȘI: Adrian ȘUT (FCSB, 7/0), Marius MARIN (Pisa | Italia, 31/0), Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 4/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 68/12), Nicolae STANCIU (Genoa | Italia, 82/15), Darius OLARU (FCSB, 26/0), Florin TĂNASE (FCSB, 21/5), Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 37/10), David MICULESCU (FCSB, 2/0), Alexandru MITRIȚĂ (Zhejiang FC | China, 25/4), Ștefan BAIARAM (Universitatea Craiova, 0/0), Alexandru DOBRE (FC Rapid 1923, 2/0);



ATACANȚI: Denis DRĂGUȘ (Eyüpspor | Turcia, 24/5), Daniel BÎRLIGEA (FCSB, 4/1), Louis MUNTEANU (CFR Cluj, 1/0).

