Fostul internațional a fost amuzat de decizia patronului de a improviza total pe flancul drept al echipei.



Gigi Becali a surprins din nou, aruncându-i în luptă din primul minut pe Daniel Bîrligea în banda dreaptă a atacului și pe Mihai Toma pe postul de fundaș dreapta. O decizie experimentală, pe care Basarab Panduru o consideră sortită eșecului, fiind de părere că cei doi nu se pot completa.



"Se încurcă unul pe altul"



Fostul internațional a ridiculizat ideea că cei doi ar putea forma un cuplu eficient, subliniind lipsa de compatibilitate dintre ei. Panduru consideră că Toma nu are calitățile defensive necesare pentru a acoperi acea zonă, în timp ce Bîrligea nu este un jucător dispus la efort care să coboare și să își ajute coechipierul.



"Spune de câteva zile că vrea să îl vadă pe Bîrligea, Lăcătuș, în dreapta. Și cred că e idee bună să îi ai pe Bîrligea și Toma în dreapta. Te aperi bine cu ei?... Sau să ai două «săgeți» acolo pe dreapta și să îi înnebunească pe cei de la Botoșani?", a spus Panduru, ironic, la Primasport.



Fostul mijlocaș a explicat și care ar fi fost contextul ideal pentru un jucător cu profilul lui Bîrligea. "Bîrligea, ca să joace în dreapta, are nevoie de Crețu acolo, de un fundaș care să facă bine faza defensivă. Cum îl ajută Toma și cum îl ajută Crețu? Cred că Toma și Bîrligea mai mult se încurcă unul pe altul", a punctat Panduru, care a sugerat că o așezare cu trei fundași centrali l-ar fi protejat mai bine pe Toma.



Echipele de start:



FC Botoșani: Anestis - Ilaș, Miron, Diaw, Țigănașu - E. Papa, Aldair - Mailat, Ongenda, Mitrov - Dumiter

Rezerve: Luka, Pavlovic, Petro, Munoz, G. David, Bordeianu, A. Dumitru, Adams, Cîmpanu, Bodișteanu, Kovtaliuk, E. Lopez

Antrenor: Leo Grozavu



FCSB: Târnovanu - M. Toma, Ngezana, M. Popescu, Pantea - Alhassan, Lixandru - Bîrligea, Fl. Tănase, Politic - Thiam