Datorită prestațiilor sale din această primă parte a sezonului, oltenii sunt lideri în campionat și s-au calificat în faza principală Conference League.

Istanbul Bașakșehir, ofertă pentru Ștefan Baiaram

Oltenii au primit o ofertă importantă pentru Ștefan Baiaram din Turcia, conform digisport.ro. Istanbul Bașakșehir, chiar echipa pe care Universitatea Craiova a învins-o în play-off-ul Conference League pentru a se califica în faza principală a celei de-a treia competiții europene, ar fi pus la bătaie ptru milioane de euro plus procente pentru cel mai în formă jucător din Superliga României.

Deși o sumă frumoasă pentru un fotbalist din Supeliga României, cele patru milioane de euro sunt departe de ceea ce își dorește Mihai Rotaru, patronul clubului din Bănie, adică între 8 și 10 milioane de euro.

La refuzul lui Mihai Rotaru a contat cel mai probabil și faptul că fereastra de transferuri s-a închis în România, iar oltenii nu i-ar fi putut aduce un înlocuitor pe bani lui Baiaram. În Turcia, mercato este deschis până vineri la 23:59.