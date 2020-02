BREAKING NEWS: Federatia insista pentru schimbarea TOTALA a Ligii 1! Cate echipe vrea FRF in campionat

Respinsa de LPF in trecut, schimbarea sistemului competitional poate reveni din nou in actualitate!

Presedintele FRF, Razvan Burleanu, insista ca un format cu 16 cluburi ar fi preferabil celui din prezent. Federatia a angajat o firma olandeza pentru a gasi cel mai bun model competitional pentru Liga 1.

"Schimbarea sistemului competitional e un subiect mai vechi pe agenda noastra. Am lucrat cu o companie olandeza pe aceasta ramura, e vorba despre o companie care a ajutat si UEFA pe diverse formate. Credem ca un sistem competitional cu 16 echipe se potriveste cel mai mult Ligii 1. Avem investitii cum n-am mai avut din anii '70 in infrastructura, avem foarte multe cluburi cu un numar mare de suporteri care si-au regasit un nivel de siguranta financiara si care acum se afla in majoritate la nivelul ligii secunde, apoi am reusit cresterea numarului jucatorilor care practica fotbalul si trebuie sa le oferim sanse de a juca la un nivel cat mai bun. Vrem sa dezvoltam fotbalul prin atractivitatea si stabilitatea sa. Cu cat vei avea mai multe cluburi, cu atat vei reusi sa dezvolti mai bine fotbalul", a spus Burleanu.

Trecerea la 16 echipe nu ar elimina sistemul play-off / play-out, ci doar ar mari numarul de meciuri din lupta pentru titlu la 14, fata de 10, cate sunt in prezent, avand in vedere ca numarul de cluburi din play-off ar creste la 8.

