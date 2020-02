"Bai, Gica, nu plecam de PROSTI de aici!" Becali si Hagi au fost la LICITATIE si au cumparat o super masina! Dezvaluiri INCREDIBILE facute in direct

Becali nu si-a revenit dupa infrangerea cu CFR Cluj!

E in continuare suparat pe jucatori. Morutan l-a deranjat cel mai tare. A fost unul dintre cei mai slabi de pe teren. Becali pune randamentul sau pe seama ordinii prioritatilor din cariera. Morutan tocmai si-a luat o super masina cu 100 000 de euro. "E masina de peste!" - il ataca Becali.

Patronul FCSB a povestit in direct la PRO X episodul in care l-a ajutat pe Hagi sa-si cumpere o masina de lux, cu 450 000 de lei, in perioada comunismului.

"Morutan e cuminte... Nu e problema, pana la urma sunt banii lui. Dar el n-a demonstrat inca nimic, are 20 de ani, cum sa-si ia masina de 100 000? Starneste invidia celorlalti colegi. Daca esti Neymar, iti iei, ca n-au cum sa fie altii invidiosi pe tine.

Hagi avea masina, dar era Hagi! Eu i-am adus-o din Arad. Am fost la licitatie, am fost cu Gica. Cand a ajuns masina la 300 000, eu licitam. Imi dadea picioare, nu mai voia sa liciteze. 'Bai, aude Valentin!' - imi zicea. M-am enervat si am zis: bai, Gica, pierdem 10 000, cat e garantia aia, dar sa nu pierdem licitatia, plecam de aici prosti. Eu nu aveam atatia bani, avea tata, dar nu eu. De la 390 000, eu am sarit la 450 000 ca sa-i inchid gura aluia cu care licitam noi. Mi-a zis ca-l omoara Valentin daca afla. Am castigat cu 450 000. Stand la masa cu oamenii din Arad, Gica a stat si s-a gandit... Hai, ma, s-o luam, pan ala urma. Nu mai platim doar garantia.

Se daduse ordin de la Securitate sa castige Hagi licitatia. Am vorbit cu tata, ca Hagi nu avea nici el 450 000. Tata m-a lasat asa.... Eu ii promisesem c-o rezolv lui Gica. N-o rezolvasem, tata ma lasa asa... A venit, mi-a aruncat tata o galeata de apa intr-o dimineata, la 4, mi-a zis ca am promis ca-l ajut pe Gica, mi-a aruncat sacosa de bani in pat. M-am urcat in avion, am plecat si m-am intors cu masina. Eram cu unu' Sasa Marinescu. Eram prieten bun cu el, acum cred ca e pe la SIE (Serviciul de Informatii Externe). Am pus masina in parcare si ce crezi c-am facut?

M-am intors cu masina de la Arad. Am lasat-o exact langa Fordul lui Valentin Ceausescu. Gica se antrena. Cand a vazut-o langa Ford, a inceput sa tipe: 'scoate-o, ba, de-acolo!' Hagi, din bun simt, a zis ca nu poate el sa aiba masina mai tare ca Valentin. Nu era el invidios. Era un om respectuos, ma saluta. Nicu mai venea si mai dadea si mana cu mine, Valentin dadea din cap. Cand a avut Nicu probleme medicale, i-am dat 3000 de dolari. Ne-am intalnit la Madalin Voicu, la el ne-am vazut", a spus Becali la PRO X