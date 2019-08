RASTURNARE de situatie! Trebuia sa-si rezilieze azi contractul, dar a intervenit Muresan! Informatii de ultima ora: ce se intampla cu Enache

Interimatul lui Vergil Andronache la FCSB expira dupa meciul cu Poli Iasi de maine.

In locul sau, Becali vrea sa-l numeasca pe Costel Enache. Antrenorul planuia sa-si rezilieze azi contractul cu Hermannstadt si sa plece spre Bucuresti pentru a fi prezentat la FCSB. Acordul propus de Becali era pe un sezon, iar obiectivul clar: castigarea campionatului si calificarea in grupele Europa League. Numai ca totul pare blocat in acest moment. Seful de la Sibiu, Iuliu Muresan, nu-l lasa pe Enache sa plece! "Are interzis la FCSB" - e mesajul transmis de Muresan.

Dorit si acum o saptamana!

Enache a fost aproape de FCSB si in urma cu 7 zile, insa negocierile nu s-au concretizat in acel moment. Becali a hotarat sa mai astepte inainte sa ia decizia finala in privinta bancii tehnice. Dupa discutia cu Narcis Raducan de ieri, Becali a facut insa un nou pas in directia lui Enache. "O sa mai fie evenimente, le aflati luni. Eu le stiu, dar nu vi le spun. O sa le aflati luni. Daca ati inteles despre ce e vorba, bine!", a spus Becali ieri, la plecarea de la palat, dupa ce s-a inteles cu Narcis Raducan pentru postul de director sportiv.

Andronache, omul calificarii cu Mlada Boleslav

Cu Vergil Andronache antrenor, FCSB a reusit calificarea in play-off-ul Europa League. Andronache a fost pe banca atat la meciul tur, de la Giurgiu, terminat 0-0, cat si la revansa din Cehia, in care stelistii s-au impus cu 1-0. Andronache are si doua meciuri ca principal si in campionat, ambele pierdute, cu Voluntari si Astra.