Ultimele ore pentru Andronache la FCSB?! Anuntul de ultima ora al lui Becali, dupa ce l-a pus director sportiv pe Narcis Raducan

Becali lasa de inteles ca pana luni FCSB va avea un nou antrenor.

In prima zi a saptamanii viitoare, Becali a programat o conferinta de presa la palatul sau din Piata Victoriei. Nu va fi numai prezentarea lui Narcis Raducan ca nou director sportiv. Becali spune ca la club vor fi mai multe 'evenimente' in urmatoarele zile. Cel mai probabil, numirea unui nou antrenor e doar o chestiune de timp.

"Luni o sa fie conferinta de presa, vorbim mai multe lucruri. Prezentare, vedem ce evenimente se vor intampla, ca e posibil sa se intample. Pana atunci, e posibil sa se intample. Eu le stiu, dar nu vi le spun voua. Daca ati inveles voi, bine...", a spus Becali.

Andronache se ocupa de pregatirea jocului cu Poli Iasi, de duminica. Becali il lasa sa joace cu cel mai bun 11 pe care-l are la dispozitie.

"Jucatorii au timp sa se recupereze, prioritatea momentului e meciul cu Iasi. Nu ma intrebati pe mine, intrebati-l pe Andronache. O sa vedeti echipa si o sa va dati seama care-i strategia. Eu ii cer antrenorului sa bage echipa cea mai buna, ca jucam tot acasa joi, in Europa. Altfel, bagam echipa a doua in campionat. Trebuie sa castigam cu Iasi, nu jucam cu juniori. Probabil vor fi cativa odihniti. Poate-l menajez pe Florinel. In rest.. nu mai vreau. Vreau sa ne calificam de la meciul tur cu Guimaraes, nu mai vreau emotii. Nu-i stiu bine, dar cred ca e o echipa usoara pentru noi. Cum v-am zis si de Mlada Boleslav, eram sigur ca trecem. Noua rezultatul ne-a convenit tot timpul. N-au fost deloc periculosi cei de la Mlada Boleslav. Cred ca ne vom califica in grupe, asa cred", a spus Becali.