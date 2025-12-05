Contactată de Sport.ro, avocata lui Ionel Ganea, Claudia Mardale a oferit informații pe marginea a două teme care au fost tratate recent în presă. Numele fostului mare internațional a fost adus în discuție într-un dosar pe rolul Judecătoriei Buftea, despre care Claudia Mardale spune că e doar o coicidență de nume.



Referitor la dosarul instrumentat de Parchetul de pe lângă Judecătoria Făgăraș, în cazul accidentului în care fiul lui Ionel Ganea, Alexandru, și-a pierdut viața, avocata a făcut mai multe lămuriri.



"Dosarul civil aflat pe rolul Judecătoriei Buftea, înregistrat de o companie de telefonie mobilă nu are nicio legătură cu clientul meu Ionel Ganea. Există doar o coincidență de nume, datele de identificare fiind complet diferite", a declarat Claudia Mardale.



"În ceea ce privește expertiza din dosarul penal instrumentat de Parchetul de pe lângă Judecătoria Făgăraș, a fost o eroare de comunicare. Nu s-a dispus efectuarea niciunei expertize până în acest moment. Raportul de necropsie nu a fost comunicat la dosar, iar procedura impune anumiți pași care nu pot fi săriți, motiv pentru care este firesc să lăsăm organele competente să își îndeplinească atribuțiile în ordinea prevăzută de lege.



Așa cum am mai declarat, ne asumăm parcursul dosarului și toate procedurile legale.



Tăvăleala mediatică nu folosește nimănui. Cei care stau pe margine și țes povești ar fi bine să se documenteze înainte să emită opinii. Judecata publică, făcută fără temei, este cel puțin nedreaptă.



Celor care nu se documentează le recomand să își vadă de treburile lor și să nu mai construiască scenarii pe seama tragediilor altora", a mai spus avocata lui Ionel Ganea.

