"Ce sa fac, sa ma incarc pe 3 ani cu el?!" Becali e gata sa renunte la jucatorul pe care-l credea ca si transferat! Ce i-a cerut

Balasa a plecat la Craiova, dar la schimb n-a mai venit la FCSB portughezul Thiago Ferreira.

Desi Becali era gata sa-i creasca salariul cu 50%, Ferreira a cerut atat bani la semnatura, cat si un contract pe 3 ani. Conditiile fotbalistului de 26 de ani au fost considerate inacceptabile de Becali. Transferul e ca si picat daca Thiago nu accepta termenii propusi de FCSB. Balasa va juca la Craiova indiferent daca Thiago pleaca sau nu. Rotaru va plati 100 000 de euro in schimbul fotbalistului.

"Ferreira vrea contract pe 3 ani. Ce sa fac, sa ma incarc pe 3 ani? Vrea si bani la semnatura. Vrea sa scape Rotaru de el si eu sa ma incarc pe 3 ani cu el? Un an de contract mai are. Ii dau 12 000, la Craiova are 8 000 pe luna. Vrea si impresarul comision, vrea si el bani la semnatura. Am stabilit cu Rotaru: Balasa ramane acolo, e inregistrat deja transferul, o sa plateasca 100 000 de euro si gata, in cazul in care Thiago nu vine. El credea ca nu se face schimbul daca nu semneaza el. Balasa e deja acolo, eu voiam sa-l dau, asa ca nu depinde transferul de Thiago", a spus Becali.