"Azi am jucat rezervele..." Discursul lui Becali il face pe Tanase sa NU se mai ridice de pe banca! Ce a spus dupa meci

Florin Tanase a fost capitan cu Metaloglobus, dar nu e sigur ca va fi in echipa de start a FCSB la meciul cu Clinceni.

Becali a fost nemultumit de el si l-a trecut pe banca. Intrebat aseara cum va arata echipa odata cu revenirile mai multor jucatori importanti dupa accidentari, Tanase s-a trecut in randul rezervelor.

"Speram sa castigam aceasta competitie, asta e obiectivul nostru. Nu ne era teama, am vorbit intre noi, trebuia sa intram concentrati pentru a nu se intampla vreo rusine. Imi doresc foarte mult sa castigam, la fel si colegii, ne vom bate pentru trofeu. Totul e posibil si in campionat, trebuie intai sa intram in play-off. Nu stiu cum vom juca de-acum inainte. Azi am jucat rezervele... sa vedem meciurile urmatoare", a spus Tanase.