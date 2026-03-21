Mulți au crezut că FCSB va defila, măcar în play-out, printre echipele „liliputane“ ale campionatului. Nici vorba de așa ceva!

În prima etapă, FCSB a „reușit“ să facă 0-0, acasă, cu Metaloglobus! Iar aseară, echipa lui Mirel Rădoi a obținut un succes la limită, pe teren propriu, cu UTA: 1-0. Chiar dacă bucureștenii sunt pe primul loc, în play-out, e clar că lucrurile nu merg cum trebuie. Iar despre această situație a vorbit, răspicat, Basarab Panduru, în cadrul analizei sale pentru Prima Sport. Fostul internațional e de părere că șansa roș-albaștrilor ar putea fi pauza competițională, prilejuită de meciul naționalei cu Turcia (26 martie, Istanbul).

„Încă merg greoi toate lucrurile. Am impresia că ei sunt preocupaţi să paseze mai mult, toată lumea să respecte nişte chestii pe care le-au stabilit cu Rădoi. Poate vedem (n.r. – o îmbunătățire) după pauza pentru naţională, când Rădoi are mai mult timp pentru antrenamente“, a spus Panduru.

În play-out, următorul meci al FCSB-ului va fi, în deplasare, cu FC Botoșani, pe data de 3 aprilie (ora 20:30).