"Avea pubalgie, dar putea sa joace!" Noi detalii despre accidentarea lui Coman! MM Stoica sustine ca fotbalistul s-a rupt la nationala

Managerul general al FCSB-ului a vorbit despre accidentarile in lant ale echipei sale.

Mihai Stoica sustine ca accidentarile sunt cele care au oprit-o pe FCSB din a domina Liga 1. Managerul general isi apara staff-ul, spunand ca nimeni nu putea sa anticipeze problemele medicale cauzate de adversari.

"Accidentarile nu au fost din cauza unor greseli de pregatire. A putut cineva sa premediteze ca Omrani il va calca pe Miron, ca Pantiru se va accidenta, ca Florinel Coman se va accidenta la echipa nationala? Coman s-a antrenat normal 3 zile la echipa nationala, avea o pubalgie, dar putea juca.

Coman, in acest moment, face alergari, dar in linie dreapta, nu are voie sa se intoarca brusc. Daca RMN-ul iese bine, in urmatoarele 5 saptamani va avansa treptat, pana va ajunge sa se antreneze cu echipa.

Olaru s-a accidentat la Sfantul Gheorghe, au jucat foarte tare cei de la Sepsi. Astea nu sunt scuze, scuze sunt ca Iulian Calin a gresit, si ca la Clinceni ni s-a scos mingea din poarta", a declarat Mihai Stoica pe pagina de Facebook oficiala a lui FCSB.