"Te descalifici cand spui asa ceva!" Atac dur al lui Mihai Stoica dupa egalul cu Clinceni: "Balgradean, Bouhenna...i-au luat in ordine alfabetica?"

FCSB a plecat cu un punct de la Giurgiu dupa meciul cu Clinceni, 2-2.

Ros-albastrii au ratat sansa de a reveni pe primul loc in clasament, dupa ce CFR Cluj pierduse pe teren propriu cu Sepsi. FCSB a facut egal cu Clinceni, iar ardelenii si-au pastrat prima pozitie in clasament, cu avantaj de un punct.

Mihai Stoica, managerul general al ros-albastrilor, a reclamat faza de la finalul meciului, cand Ureche a scos de pe linia portii balonul trimis cu capul de Tanase si a comentat deciziile arbitrilor din Liga 1.

Totodata, oficialul FCSB a analizat si prestatia fostilor jucatori ai ros-albastrilor in meciurile directe, iar la final i-a atacat pe cei de la CFR Cluj pentru modul in care i-au transferat pe Cristi Balgradean, in sezonul trecut si pe Rashid Bouhenna, in acest sezon.

"Poate ca n-am jucat ce ne asteptam, dar nu uitati ca arbitrii ne-au scos mingea din poarta la ultima faza a meciului. Asa cum, la Craiova, Kovacs n-a dat penalty cu eliminare la 0-0, cu Sepsi, la 1-1, Sovre i-a schimbat decizia lui Coltescu de la 30 metri si omul s-a razgandit, n-a mai dat penalty. Chivulete nu s-a razgandit cand l-a vazut pe Vasvari plin de sange. Nu s-a putut uita la el. Sensibil.

Sigur, CFR a avut penalty cu noi la Sut, doar ca a egalat in prelungiri, deci n-a prea fost mare viciere, asa cum a fost la meciul tur, cu hentul lui Camora. La presupusul penalty la Roman in Botosani - Steaua, doar daca nu vrei, nu vezi ca fostul nostru jucator il calca prima data pe Cretu. Iar cand spui ca la Olaru n-a fost penalty, te descalifici. Doar ca n-ar fi prima oara. Nici a doua.

Apropo de fostii nostri jucatori. Cu CFR, Rusescu a batut lovitura libera - din pozitia lui preferata - pe jos, desi Deac era intins pe gazon in spatele zidului. Cu noi, a dat gol. Popa, centrare la gol. Dodel era sa dea gol. Macar s-au convins unii ca nu ne ocupam de mizerii. Nici cu Clinceni, nici cu Botosani. Nu acelasi lucru se poate spune despre altii. Balgradean, Bouhenna... i-au luat in ordine alfabetica? Nu stim. Stim doar ca i-au luat. De cand? Nici asta nu stim", a scris Mihai Stoica pe Facebook.