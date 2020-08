Bancu, OUT din echipa la FINALA de titlu! De ce nu l-a putut folosi Bergodi pe capitanul Craiovei contra CFR-ului

Capitanul Craiovei a ratat meciul decisiv pentru titlu cu CFR Cluj.

Nicusor Bancu a fost suspendat o etapa pentru cumul de cartonase galbene, dupa meciul cu FC Botosani.

Daca Universitatea Craiova ar fi jucat meciul cu Astra, el ar fi putut reveni pe teren, insa avand in vedere ca partida cu CFR Cluj este prima dupa suspendare, el nu a putut prinde echipa.

Acest lucru a fost clarificat de presedintele Federatiei Romane de Fotbal la finalul Comitetului Executiv.

"Daca facem referire la meciul din aceasta seara, Nicusor Bancu nu are drept de joc fiindca principiul prevazut in regulamentele din Romania este unul simplu: o suspendare se executa in primul meci disputat. Primul meci este chiar cel din aceasta seara", a declarat Razvan Burleanu.

Oltenii sperau ca Bancu sa poata reveni pe teren caci partida in care ar fi trebuit sa lipseasca era cea cu Astra, care a fost amanata de mai multe ori din cauza problemelor cauzate de noul coronavirus.

Fara capitanul echipei, Craiova nu a reusit decat o victorie in meciurile importante, in alte 4 partide fiind invinsa.