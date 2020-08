Craiova - CFR Cluj, LIVE TEXT de la 20:30 | Finala care decide TOTUL! Lupta la titlu nu a fost niciodata mai STRANSA! | Echipele probabile 

09:23

CFR Cluj se deplaseaza la Craiova pentru meciul care se joaca cu trofeul pe masa. Cu reale probleme de lot din cauza coronavirusului, ardelenii merg sa isi treaca in palmares al treilea titlu consecutiv. Marii absenti sunt Djokovic, Paun si Cristi Manea, in timp ce prezenta lui Dan Petrescu pe banca tehnica este inca incerta.

De cealalta parte, Craiova vine cu lotul complet sa se bata la titlu, dupa o serie incredibila de victorii pe linie in Liga 1 de la reluarea campionatului sub conducerea lui Cristiano Bergodi. Singura problema a oltenilor ar fi Nicusor Bancu, care era suspendat pentru meciul cu Astra care nu s-a mai jucat.

Lupta la titlu ar putea fi incurcata de decizia legata de meciul Astra - Craiova, care nu s-a mai jucat. In cadrul CEx-ului de astazi, oficialii decid ce se va intampla cu partida restanta. In cazul in care Craiova castiga la 'masa verde' meciul, atunci oltenii devin campioni si cu o remiza cu CFR Cluj. Daca meciul cu Astra se joaca la o data anterioara partidei cu CFR, iar Craiova face egal, CFR este campioana in cazul in care pleaca din meciul cu oltenii cu cel putin un punct.

Meciul va fi condus de la centru de Ovidiu Hategan, care va fi asistat de Octavian Sovre si Vasile Marinescu.

La intalnirea din meciul tur, Craiova s-a impus cu 2-1 pe terenul lui CFR Cluj.

Echipele probabile

Craiova: Pigliacelli - Vladoiu, Cosic, Acka, Vatajelu - Nistor, Mateiu, Cicaldau - Barbut, Koljic, Mihaila |

Rezerve: Popescu, Ivan, Qaka, Balasa, Ivanov, Baiaram, Nitu, Mitran

Antrenor: Cristiano Bergodi

CFR Cluj: Arlauskis - Susic, Vinicius, Boli, Camora - Chipciu, Bordeianu, Itu - Deac, Rondon, Costache

Rezerve: Hindrich, Burca, Luis Aurelio, Omrani, Perira, Ciobotariu, Joca, Cestor, Hoban

Antrenor: Dan Petrescu