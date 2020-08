Suporterii Craiovei sunt pregatiti de sarbatoare!

Mii de olteni sunt deja in fata stadionului Ion Oblemenco. Fanii le-au pregatit o surpriza jucatorilor lui Bergodi. UltrasiiiI-au asteptat cu cantece si torte in culorile clubului! Jandarmii au facut cordon pentru ca suporterii sa nu ajunga in zona autocarelor. Craiova a venit in doua masini la stadion pentru a respecta masurile de distantare sociala recomandate de autoritati.