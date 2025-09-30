ANALIZĂ Avantaj Gâlcă! Pe urmele lui Bergodi, domină autoritar Superliga înaintea meciurilor "de foc"

Mandatul lui Constantin Gâlcă (53 de ani) e cel în care Rapidul se dezlipește definitive eticheta de echipă care impresionează pe teren propriu dar rămâne datoare în deplasare.

  • Vișiniii sunt cei mai buni din Superligă în meciurile jucate departe de terenul propriu în acest sezon și detaliul e cu atât mai important cu cât Dobre și colegii lui urmează să înfrunte pe stadioane străine echipele mari ale campionatului sau pe cele aflate pe loc de play-off!

Tradiția spunea că e greu să pleci cu puncte din Giulești, însă "zmeii" din Grant se transformau de multe ori în "cățeluși" când plecau departe de casă, cu mai puțini suporteri în spate. Un trend care s-a schimbat vizibil în ultimele sezoane, mai întâi în mandatul lui Cristiano Bergodi, apoi în cel al lui Marius Șumudică. Și pe care Gâlcă l-a dus aproape de perfecțiune în prima parte a actualului sezon. Una în care Rapidul impresionează în deplasare.

Rapid a devenit cinic afară: singurii neînvinși!

Primele 11 etape i-au adus Rapidului 22 de puncte, dintre care nu mai puțin de 14 au venit pe teren străin. Giuleștenii și-au făcut treaba cu nou-promovatele FC Argeș (2-0), Csikszereda (2-0) și Metaloblogus (2-1), au remizat cu Oțelul (1-1, într-un meci pe care-l puteau câștiga dacă primeau un penalty pe final) și la Cluj (0-0 cu Universitatea Cluj, într-un scenario asemănător cu cel de la Galați), iar sâmbătă au ieșit triumfători din derby-ul cu Petrolul jucat pe "Ilie Oană".

Atipic pentru așteptări, cu un antrenor ofensiv pe bancă, bucureștenii au cea mai bună apărare în meciurile din deplasare, cu doar două goluri primite, în condițiile în care nicio altă echipă nu a primit mai puțin de cinci. Și sunt singurii neînvinși încă departe de propriul teren, lideri ai clasamentului meciurilor jucate în deplasare, cu trei puncte peste Dinamo și patru peste U Cluj și FC Argeș.

Pe urmele lui Bergodi

Trendul, dezlipirea de mitul de echipă mai slabă afară decât acasă, a început odată cu a doua venire a lui Cristiano Bergodi, cel care reușea recordul all-time de 13 partide consecutive fără eșec în deplasare între august 2023 și februarie 2024. Marius Șumudică, predecesorul lui Gâlcă, a menținut echipa de lângă Podul Grant drept o nucă tare în deplasare, cu doar cinci înfrângeri în 20 de astfel de meciuri jucate, interval în care a strâns opt victorii și șapte egaluri, reușind să nu piardă cu FCSB, Craiova, CFR, Dinamo sau Farul! O linie de clasament aproape de cea pe care Gâlcă a avut-o în mandatul pe banca Universității Craiova, cu care a câștigat opt meciuri în deplasare, a remizat în cinci și a pierdut de șase ori.

Cele mai lungi serii de invincibilitate ale Rapidului în deplasare

• 13 meciuri cu Cristiano Bergodi între 25 august 2023 și 10 februarie 2024

• 9 meciuri cu Marius Șumudică (2), Octavian Chihaia (1) și Constantin Gâlcă (6) între 2 mai 2025 și 27 septembrie 2025

• 9 meciuri cu Răzvan Lucescu între 9 aprilie 2005 și 6 august 2005

• 9 meciuri cu Răzvan Lucescu (1), Cristiano Bergodi (5) și Mircea Rednic (3) între 26 mai 2007 și 11 noiembrie 2007

• 8 meciuri cu Răzvan Lucescu (6) și Ioan Ovidiu Sabău (2) între 28 martie 2012 și 30 iulie 2012

Încrezători înaintea meciurilor "de foc"

Chiar dacă procentajul bun al lui Gâlcă pe banca Rapidului vine fără să întâlnească granzii Superligii pe terenul acestora (în afara Universității Cluj), evoluțiile excelente fac ca feroviarii să se afle într-o poziție excelentă, locul al doilea, aproape de jumătatea sezonului regular. Și să aducă încrederea necesară pentru partidele de foc care urmează în partea secundă a acestuia/

Cu un program care i-a ajutat teribil la început, elevii lui Gâlcă se vor afla într-o permanentă provocare înainte de intrarea în play-off. Derby-ul pentru primul loc se va juca, peste două etape, în vulcanul de pe "Ion Oblemenco", pentru ca mai apoi giuleştenii să întâlnească în cascadă doar echipe mari,CFR și FCSB, și formaţii aflate momentan în partea superioară a clasamentului, precum FC Botoşani, Unirea Sloboyia, Farul şi UTA Arad. Între ele, vor mai merge la Sibiu, teren pe care anul trecut s-a frânt visul câştigării Cupei României.

Procentul punctelor obținute de Gâlcă în deplasare

• Rapid - 77.8% - 14 puncte din 18 posibile

• Univ. Craiova - 50.9% - 29 din 57

• Radomiak - 44.4% - 16 din 36

• Al Hazem - 0% - 0 din 15

• Vejle - 45.7% - 63 din 138

• Al Fayha - 20% - 3 din 15

• Al Taawon - 48.5% - 16 din 33

• Espanyol - 13.9% - 5 din 36

• FCSB - 65.5% - 57 din 87

