Vișiniii sunt cei mai buni din Superligă în meciurile jucate departe de terenul propriu în acest sezon și detaliul e cu atât mai important cu cât Dobre și colegii lui urmează să înfrunte pe stadioane străine echipele mari ale campionatului sau pe cele aflate pe loc de play-off!

Tradiția spunea că e greu să pleci cu puncte din Giulești, însă "zmeii" din Grant se transformau de multe ori în "cățeluși" când plecau departe de casă, cu mai puțini suporteri în spate. Un trend care s-a schimbat vizibil în ultimele sezoane, mai întâi în mandatul lui Cristiano Bergodi, apoi în cel al lui Marius Șumudică. Și pe care Gâlcă l-a dus aproape de perfecțiune în prima parte a actualului sezon. Una în care Rapidul impresionează în deplasare.

Rapid a devenit cinic afară: singurii neînvinși!

Primele 11 etape i-au adus Rapidului 22 de puncte, dintre care nu mai puțin de 14 au venit pe teren străin. Giuleștenii și-au făcut treaba cu nou-promovatele FC Argeș (2-0), Csikszereda (2-0) și Metaloblogus (2-1), au remizat cu Oțelul (1-1, într-un meci pe care-l puteau câștiga dacă primeau un penalty pe final) și la Cluj (0-0 cu Universitatea Cluj, într-un scenario asemănător cu cel de la Galați), iar sâmbătă au ieșit triumfători din derby-ul cu Petrolul jucat pe "Ilie Oană".

Atipic pentru așteptări, cu un antrenor ofensiv pe bancă, bucureștenii au cea mai bună apărare în meciurile din deplasare, cu doar două goluri primite, în condițiile în care nicio altă echipă nu a primit mai puțin de cinci. Și sunt singurii neînvinși încă departe de propriul teren, lideri ai clasamentului meciurilor jucate în deplasare, cu trei puncte peste Dinamo și patru peste U Cluj și FC Argeș.

Pe urmele lui Bergodi

Trendul, dezlipirea de mitul de echipă mai slabă afară decât acasă, a început odată cu a doua venire a lui Cristiano Bergodi, cel care reușea recordul all-time de 13 partide consecutive fără eșec în deplasare între august 2023 și februarie 2024. Marius Șumudică, predecesorul lui Gâlcă, a menținut echipa de lângă Podul Grant drept o nucă tare în deplasare, cu doar cinci înfrângeri în 20 de astfel de meciuri jucate, interval în care a strâns opt victorii și șapte egaluri, reușind să nu piardă cu FCSB, Craiova, CFR, Dinamo sau Farul! O linie de clasament aproape de cea pe care Gâlcă a avut-o în mandatul pe banca Universității Craiova, cu care a câștigat opt meciuri în deplasare, a remizat în cinci și a pierdut de șase ori.

