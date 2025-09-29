Atacantul român, Liviu Antal (foto, centru), a marcat un gol pentru Zalgiris Vilnius, care a învins-o pe FK Suduva cu scorul de 3-1, luni seara, în deplasare, într-un meci din etapa a 30-a a campionatului Lituaniei.

Oaspeţii au deschis scorul prin Gustas Jarusevicius (18), Motiejus Burba (38) a majorat diferenţa, iar Antal a închis tabela (50). Golul de onoare al gazdelor a fost reuşit de Nojus Luksys (87). Potrivit Agerpres, Antal (36 ani) a jucat 78 de minute şi are 8 goluri marcate în 17 partide, în acest sezon, în toate competițiile.

În clasamentul primei ligi din Lituania, echipa lui Antal ocupă locul 5 din 10, având 49 de puncte după 30 de etape. Pe primul loc e Kauno Zalgiris cu 64 de puncte și cu un meci mai puțin disputat.

