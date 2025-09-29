Mircea Lucescu (80 de ani) a intrat în panică din cauza lui Florinel Coman! Pe bună dreptate. Pentru că un jucător, care putea face diferența pe teren pentru echipa națională, a devenit un fotbalist „de umplutură“, la formația sa de club. În Qatar!

În această seară, antrenorul celor de la Al-Gharafa, Pedro Martins, și-a arătat, încă o dată, disprețul față de fostul star al FCSB-ului. Cu zero minute în Qatar Stars League, după șase etape (!), Florinel a fost ținut pe banca de rezerve și în debutul meciului Al-Gharafa – Al-Shorta (Irak) din etapa a doua din Champions League.

Abia după ce formația din Doha a pus punctele la adăpost, după reușitele semnate de Joselu (49) și de Sassi (54), pe teren a fost trimis și Florinel Coman, în minutul 73. În mod șocant însă, în loc să profite de șansa ivită, românul a oferit încă o prestație dezolantă. Dovadă și nota sa, 5,9 potrivit Flashscore. Cea mai mică de la Al-Gharafa, unde media echipei a fost de 7,5!

Al-Gharafa - Al-Shorta s-a încheiat cu victoria gazdelor, scor 2-0.

În aceste condiții, e clar că Florinel Coman va avea viață grea în Qatar, cel puțin până în ianuarie, când se va redeschide fereastra de transferuri, iar românul va avea opțiunea de a pleca de la Al-Gharafa.

