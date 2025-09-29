Echipa patronată de Dan Șucu va avea un meci complicat în Serie A, mai ales că „grifonii” au doar două puncte în acest start de sezon.



Decizia luată în cazul lui Stanciu



Nicolae Stanciu nu va juca încă din primul minut în partida cu Lazio din Serie A, după ce Patrick Vieira a luat decizia de a-l lăsa pe bancă pe jucătorul român după cum anunța presa din Italia.

Mijlocașul de 32 de ani a jucat titular în meciul de Cupa Italiei cu Empoli, iar prestația lui a fost apreciată, dar antrenorul l-a lăsat pe bancă pentru partida cu formația din Roma.

Despre situația lui Nicolae Stanciu a vorbit și Răzvan Raț în emisiunea Play on Sport. Membrul din Consiliul de Administrație de la Genoa a venit cu explicație.



Stanciu a jucat patru meciuri în tricoul lui Genoa și are un singur gol marcat pentru formația italiană.



3,5 milioane de euro este cota mijlocașului român, conform site-ului de specialitate Transfermarkt.com.

