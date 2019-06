Au UMPLUT orasul de mesaje! Se anunta o atmosfera SENZATIONALA pe Cluj Arena pentru barajul de Liga 1!!!

Fanii Universitatii promit show total contra lui Hermannstadt in barajul de promovare!

Suporterii au umplut Clujul de mesaje prin care ii cheama pe suporteri la turul play-off-ului, care se joaca duminica de la 6 seara. Galeria Universitatii va pleca in mars din centru pana la stadion in ziua partidei.



"U" spera sa rupa traditia barajelor jucate pana acum, de la implementarea sistemului play-out. In cele 3 editii disputate, echipele din liga secunda au pierdut de fiecare data (UTA, de doua ori, si Chindia Targoviste, o data).

















