Tucudean asteapta oferte dupa un sezon perfect cu CFR Cluj! "Nu stii de unde sare iepurele" Ce a spus de starea lui de sanatate!

Tucudean se pregateste de meciurile nationalei cu Norvegia si Malta.

George Tucudean a castigat campionatul cu CFR Cluj si titlul de golgheter in Liga 1, iar acum asteapta oferte din partea echipelor importante. Atacantul ardelenilor exclude varianta unor campionate.

"Daca va fi o oferta buna pentru mine si pentru club...intru in ultimul an de contract. Sa fiu sanatos, pentru ca asta este cel mai important, daca voi avea in continuare evolutii bune, cu siguranta vor fi optiuni pentru mine. Nu stii de unde sare iepurele. Imi doresc sa raman in Europa", a spus George Tucudean pentru FRF TV.

George Tucudean: "Ma bucur ca sunt sanatos"

Atacantul nationalei a vorbit si despre problemele de sanatate pe care le-a avut avut la inima. Tucudean a dezvaluit ca se simte mult mai bine in acest moment si este pregatit de jocurile nationalei.

"Ma bucur ca sunt sanatos si cred ca lucrul acesta este cel mai important. Mai sunt momente in care te gandesti, dar atat timp cat nu se poate intampla nimic, esti concetrat. Acum sunt `safe`, sunt bine, astept meciurile", a spus Tucudean.

INTERVIU INTEGRAL