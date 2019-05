Turcii anunta un super transfer la CFR Cluj: a fost la un pas de FCSB in iarna, acum vine sa atace grupele Ligii cu Petrescu

CFR Cluj a castigat titlul pentru al doilea sezon consecutiv si incearca sa isi consolideze lotul pentru a ataca grupele competitiilor europene.

CFR ar putea realiza o prima mutare in defensiva. Aduce un fost fundas al FCSB. Cel putin asa sustin jurnalistii turci care noteaza ca Sivasspor s-ar fi fi inteles cu CFR Cluj pentru aducerea lui Paul Papp.

Papp, in varsta de 29 de ani, a fost la un pas de o revenire in Liga 1 si in perioada de mercato din iarna. Atunci, discuta cu FCSB pentru o "repatriere", insa mutarea nu s-a mai realizat in cele din urma.

Papp este cotat in acest moment la 300.000 de euro si are 17 meciuri jucate pentru Sivasspor in toate competitiile, in sezonul recent incheiat. Pentru FCSB a jucat 63 de meciuri si a reusit "tripla" fantastica din sezonul 2014-2015: campionat, Cupa Romaniei si Cupa Ligii.