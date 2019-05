EXCLUSIV | CFR Cluj a dat primele lovituri! Doua transferuri din Liga I rezolvate astazi + unul pentru care negocierile sunt avansate!

Din Play-Out direct in Europa! CFR ia trei jucatori de la Gaz Metan!

Dupa terminarea campionatului incep miscarile de trupe in Liga 1. Echipele cu bani din Romania vor sa cumpere cei mai buni fotbalisti pentru a nu mai rata Europa.

Lucrurile se schimba de la o zi la alta, iar fotbalistii care s-au remarcat in acest sezon la echipele mai slab cotate sunt disputati acum de granzii campionatului.

CFR Cluj ia trei jucatori de la Gaz Metan! Doi sunt deja rezolvati



Conform surselor www.sport.ro Mario Rondon (33 de ani) si Luis Aurelio (30 de ani) semneaza cu CFR Cluj in timp ce David Caiado (32 de ani) se afla in negocieri avansate cu formatia antrenata de Dan Petrescu.

Chiar daca Plesca, Marius Constantin, Cretu si Chamed si-au prelungit contractele, lotul revelatiei din Play-Out incepe sa se dezintegreze. Olaru a semnat deja cu FCSB, iar formatia din Medias este aproape sa-l piarda si pe antrenorul Edi Iordanescu.

Gazul e lider in Play-Out si mai are nevoie de un singur punct in ultima etapa cu deja retrogradata Chiajna pentru a termina prima in Play-Out.