George Tucudean, golgheterul Ligii 1 in sezonul 2018/2019! Un nou titulu pentru atacantul lui CFR Cluj

George Tucudean a fost la un pas sa se retraga in urma cu cativa ani, acum este golgheter pentru al doilea an la rand!

Chinuit de probleme cu inima, George Tucudean a devenit golgheterul Ligii 1 pentru al doilea an la rand. Anul trecut, Tucudean a impartit primul loc cu Harlem Gnohere de la FCSB. Anul acesta l-a batut pe atacantul rivalilor cu 3 reusite.

In urma "Bizonului" se afla Elvir Koljic (U Craiova), Alexandru Mitrita (U Craiova), Mattia Montini (FC Dinamo), toti cu cate 13 goluri. Montini mai are de jucat un meci cu Voluntari, insa sunt sanse mici ca italianul a inscrie cel putin 5 goluri.

In topul marcatorilor urmeaza Florinel Coman (FCSB), Birahima Tandia (Sepsi OSK) ambii cu 11 goluri si meciurile incheiate, Ianis Hagi (FC Viitorul), Florin Tanase (FCSB), Alexandru Tudorie (FC Voluntari) cu cate 10 goluri, Dennis Man (FCSB), Mihai Roman II (FC Botosani) cu cate 9 goluri.



Clasament golgheteri Liga 1 2018/2019



1 George Tucudean 18 goluri

2 Harlem Gnohere 15

3 Mattia Montinoi 13

4 Elvir Koljic 13

5 Alexadru Mitrita 13

6 Florinel Coman 11

7 Ibrahima Tandia 11

8 Florin Tanase 10

9 Ianis Hagi 10

10 Alexandru Tudorie 10



Tucudean, la un pas se retragere in 2017

George Tucudean a fost protagonistul unui moment incredibil in 2017, cand a cerut sa fie lasat in afara lotului din cauza programului incarcat. Viitorul era angrenata atunci in cupele europene, iar Tucudean s-a plans de jocurile din 3 in 3 zile. Hagi l-a repus pe picioare pe Tucudean, care a inceput sa marcheze pe banda de la acel incident. A urmat la scurt timp si chemarea la nationala si goluri marcate pentru echipa condusa de Cosmin Contra.



"Un jucator a refuzat sa ramana in cantonament, sa joace din trei in trei zile. A refuzat, dar din pacate ne-a parasit cand ne-a fost mai greu.

Au aparut toate neadevarurile. Eu planificasem totul cu el nouar. Se face recitalul despre noi. Ca s-au batut. E primul jucator care refuza sa joace. Trebuie sa facem o sedinta. E ceva nou la noi in Romania. Are drepturi si obligatii", spunea Hagi dupa ce a fost lasat balta de Tucudean inaintea unui meci.