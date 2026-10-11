În minutul 65, la scorul de 0-0, oltenii au solicitat o lovitură de pedeapsă, după un duel între Hegedus și Elisor.
Moment controversat în Csikszereda - Universitatea Craiova
Hegedus l-a împins pe Elisor, însă arbitrul principal Andrei Moroiță a lăsat jocul să continue și nici VAR nu l-a chemat să revadă faza.
Decizia i-a stârnit furia lui Filipe Coelho, care și-a exprimat nemulțumirea de pe margine alături de rezervele Craiovei și de membrii staffului său.
Echipele de start
- Csikszereda (4-2-3-1): E. Pap - Odor, Hegedus, Palmeș, Paszka - Veres, Csuros - Lima, Nyitra, Stahl - Eppel
- Rezerve: Karacsony, Szabo, Vukovic, Bota, Magyar, Kukovec, Czekus, Tajti, Jebari, Szalay, Noveli, Horvath
- Antrenor: Valentin Suciu
- Universitatea Craiova (4-3-3): L. Popescu - Romanchuk, Stevanovic, Screciu - Mora, T. Băluță, Cicâldău, Bancu - D. Matei, Al Hamlawi, Baiaram
- Rezerve: Al. Maxim, Sava, Roux, Webster, Rădulescu, Tavares, Al. Crețu, Lameira, Băsceanu, Nsimba, Elisor
- Antrenor: Filipe Coelho