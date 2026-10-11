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În minutul 65, la scorul de 0-0, oltenii au solicitat o lovitură de pedeapsă, după un duel între Hegedus și Elisor.

Moment controversat în Csikszereda - Universitatea Craiova

Hegedus l-a împins pe Elisor, însă arbitrul principal Andrei Moroiță a lăsat jocul să continue și nici VAR nu l-a chemat să revadă faza.

Decizia i-a stârnit furia lui Filipe Coelho, care și-a exprimat nemulțumirea de pe margine alături de rezervele Craiovei și de membrii staffului său.

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