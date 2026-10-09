Specialiștii au decis! Unde va termina Universitatea Craiova în grupa de Conference League

Specialiștii au decis! Unde va termina Universitatea Craiova în grupa de Conference League Conference League
SPORT.RO
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Universitatea Craiova este singura echipă din SuperLiga rămasă în cupele europene.

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Universitatea Craiova este singura echipă românească angrenată în continuare în competițiile europene. Oltenii au ratat la limită calificarea în UEFA Europa League, iar acum vor trebui să se mulțumească de participarea în UEFA Conference League.

Unde va termina Universitatea Craiova în grupa de Conference League

Deși au dominat autoritar în returul cu Ararat Armenia, duel ce a putut fi vizionat în direct pe VOYO, Universitatea Craiova a ratat dramatic calificarea în Europa League. Oltenii au fost învinși în prelungirile partidei, după ce Laurențiu Popescu a apărat două penalty-uri, însă adversarii au profitat de o respingere în fața porții.

La fel ca anul trecut, Universitatea Craiova va lua startul în faza principală din UEFA Conference League. Pe olteni îi așteaptă șase meciuri extrem de dificile, însă au șanse importante de calificare în primăvara europeană.

Mai exact, specialiștii de la Football Meets Data au făcut toate calculele, iar Universitatea Craiova are o șansă de aproape 65,2% pentru a ajunge în play-off-ul competiției.

Totodată, elevii lui Filipe Coelho au primit, după simulările făcute de experți, un procentaj de 11,3% pentru a termina în primele 8 poziții în grupa unică din Conference League.

Meciurile Universității Craiova din Conference League

Programul partidelor este următorul:

  • 15 octombrie | ora 19:45

Universitatea Craiova - Getafe

  • 22 octombrie | ora 19:45

Inter Club d’Escaldes - Universitatea Craiova

  • 5 noiembrie | ora 22:00

Universitatea Craiova - KF Egnatia

  • 26 noiembrie | ora 19:45

Brighton & Hove Albion - Universitatea Craiova

  • 10 decembrie | ora 17:30

Kairat Almaty - Universitatea Craiova

  • 17 decembrie | ora 22:00

Universitatea Craiova - FC Copenhaga

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