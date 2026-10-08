Căpitanul campioanei Universitatea Craiova și fundașul stânga al naționalei României, Nicușor Bancu, ar putea ajunge la Ludogoreț.

Ludogoreț, interesată de Nicușor Bancu

Clubul bulgar îl monitorizează pe Bancu în eventualitatea unui transfer, în condițiile în care conducerea nu este mulțumită de evoluțiile căpitanului Anton Nedyalkov, tot apărător lateral de flanc stâng.

În prezent, Bancu câștigă la Craiova un salariu de 20.000 de euro. La Ludogoreț ar putea să primească dublu, conform trumedia.ro. Remunerația sa ar putea ajunge chiar până la 50.000 de euro pe lună.

Fără să intenționeze să îl cedeze neapărat, Universitatea Craiova ar fi dispusă să accepte transferul căpitanului său, dacă el ar fi mulțumit de condițiile salariale propuse de o altă echipă.

Nicușor Bancu mai are contract cu Universitatea Craiova până pe 30 iunie 2028.

Bancu, un fotbalist important în Bănie

Universitatea Craiova și-a achiziționat actualul căpitan de la FC Olt Slatina, în iulie 2014, pentru 80.000 de euro.

De atunci, Bancu a adunat 455 de meciuri oficiale, în care a marcat 34 de goluri și a oferit 67 de pase decisive. El a câștigat șase trofee în Bănie: Superliga o dată, Cupa României de trei ori și Supercupa în două rânduri.