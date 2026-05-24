Au bătut palma chiar înaintea meciului FCSB - FC Botoșani! Cum a fost convins să semneze

Mijlocașul francez de 30 de ani va continua în Moldova până în 2028. Înțelegerea sa anterioară urma să expire la 30 iunie 2026, dar conducerea clubului a dorit să rezolve această mutare înainte de partida cu miza europeană împotriva echipei bucureștene.

Primii jucători care l-au enervat pe Becali în mandatul lui Baciu: au fost schimbați la pauza meciului cu FC Botoșani

Hervin Ongenda, artist în Liga 1, praf în străinătate! Fostul ”magician” de la FC Botoșani este de nerecunoscut

Hervin Ongenda, artist în Liga 1, praf în străinătate! Fostul ”magician” de la FC Botoșani este de nerecunoscut

Hervin Ongenda, fostul ”magician” al lui FC Botoșani, strânge trofeu după trofeu la noua echipă!

Sume importante pentru noul acord

Valeriu Iftime, patronul lui FC Botoșani, a dezvăluit cum a reușit să-l convingă pe jucătorul francez să rămână în Moldova.

„Am vorbit cu Hervin, rămâne la mine, se simte foarte bine, am vrut să-l motivez să rămână, să semneze, este un jucător esențial pentru noi ca echipă. I-am făcut un contract ca să fie mulțumit.

Are niște bonusuri foarte mari, impresionante, va fi motivat nu doar pentru meciul cu FCSB și cel cu Dinamo, ci pentru anul viitor și cel care va urma”, a spus Valeriu Iftime, potrivit Fanatik.

În stagiunea actuală, francezul cu o cotă de piață de 450.000 de euro a bifat 36 de meciuri, reușind să marcheze de 7 ori și să ofere 7 pase decisive. De-a lungul carierei, Ongenda a evoluat pentru echipe precum PSG, Bastia, Zwolle, Real Murcia, Chievo Verona, Apollon Limassol și Rapid.