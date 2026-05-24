Mijlocașul francez de 30 de ani va continua în Moldova până în 2028. Înțelegerea sa anterioară urma să expire la 30 iunie 2026, dar conducerea clubului a dorit să rezolve această mutare înainte de partida cu miza europeană împotriva echipei bucureștene.
Au bătut palma chiar înaintea meciului FCSB - FC Botoșani! Cum a fost convins să semneze
Hervin Ongenda a ajuns la un acord cu FC Botoșani pentru noul contract, chiar înaintea barajului pentru Conference League contra FCSB.
Sume importante pentru noul acord
Valeriu Iftime, patronul lui FC Botoșani, a dezvăluit cum a reușit să-l convingă pe jucătorul francez să rămână în Moldova.
„Am vorbit cu Hervin, rămâne la mine, se simte foarte bine, am vrut să-l motivez să rămână, să semneze, este un jucător esențial pentru noi ca echipă. I-am făcut un contract ca să fie mulțumit.
Are niște bonusuri foarte mari, impresionante, va fi motivat nu doar pentru meciul cu FCSB și cel cu Dinamo, ci pentru anul viitor și cel care va urma”, a spus Valeriu Iftime, potrivit Fanatik.
În stagiunea actuală, francezul cu o cotă de piață de 450.000 de euro a bifat 36 de meciuri, reușind să marcheze de 7 ori și să ofere 7 pase decisive. De-a lungul carierei, Ongenda a evoluat pentru echipe precum PSG, Bastia, Zwolle, Real Murcia, Chievo Verona, Apollon Limassol și Rapid.
