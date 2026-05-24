Având în vedere că Arena Națională a fost ocupată în această perioadă cu organizarea de concerte, FCSB a fost nevoită să închirieze stadionul din Ghencea pentru meciul cu FC Botoșani, care poate salva sezonul.

FCSB este obligată să câștige pentru a juca ”finala” cu Dinamo pentru un loc în preliminariile Conference League, performanță care ar salva, într-o oarecare măsură, sezonul pentru campioana din sezonul precedent.

Aproximativ 5.000 de fani erau prezenți în tribunele stadionului din Ghencea cu puțin timp înainte de fluierul de start al lui Istvan Kovacs.