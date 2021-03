FCSB - Gaz Metan, LIVE TEXT de la ora 20:30 | FCSB, obligata sa castige pentru a reveni pe locul 1! Echipele probabile

Urmarim si comentam impreuna cele mai tari meciuri din Liga 1 pe www.sport.ro si facebook.com/sport.ro.

FCSB si Gaz Metan Medias se infrunta in cel mai important meci al zilei.

Dupa 25 de etape, FCSB este pe locul 2 in clasamentul Ligii 1, cu 54 de puncte, fiind depasita cu 3 puncte de CFR Cluj care are un meci in plus, iar mediesenii ocupa pozitia a 12-a, cu 28 de puncte.

Echipa lui Toni Petrea vine dupa doua victorii consecutive, obtinute cu Chindia Targoviste (1-0) si FC Botosani (2-0), dar inaintea acestor rezultate pozitive, FCSB a fost invinsa de Academica Clinceni (0-1) si FC Hermannstadt (0-1).

De cealalta parte, Gaz Metan a pierdut ultimele 3 meciuri din Liga 1, fiind infranta de FC Botosani (1-2), CFR Cluj (0-1) si UTA Arad (1-2). Ultima victorie a echipei lui Mihai Teja a fost obtinuta la inceputul lunii februarie, in fata celor de la Chindia Targoviste (1-0).

In turul acestui sezon, ros-albastrii au castigat cu scorul de 3-2 in deplasare, golurile victoriei fiind reusite de Bus si Olaru, care a inscris o dubla.

Partida dintre FCSB si Gaz Metan Medias este programata de la ora 20:30 si va fi transmisa in format LIVE TEXT pe www.sport.ro.

Echipele probabile:

FCSB: Vlad - Ov. Popescu, Cristea, Miron, Radunovic - Morutan, Simion, Olaru - Oct. Popescu, Tanase, Oaida

Gaz Metan: Buzbuchi - Butean, Baco, Yuri Matias, Velisar - Deaconu, Francisco, Chamed - Ze Manuel, Nitu, Valente