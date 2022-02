Atenție, FCSB! Fotbalistul dorit de Becali, dispus să meargă la negocieri cu patronul vicecampioanei: „Asta am decis!”

David Miculescu l-a contrazis pe tatăl său, care spunea că puștiul de 20 de ani nu va merge la altă echipă din Liga 1 și spune că a decis să ia în calcul orice ofertă va veni pe numele său în perioada următoare.

„Sunt deschis la orice ofertă. Eu iau deciziile. Vorbesc și cu familia mea, dar acele zvonuri n-au fost deloc adevărate”, a susținut Miculescu după FCU Craiova - UTA 1-1.

700 de euro a oferit Gigi Becali în schimbul lui Miculescu

Gigi Becali a încercat să-l cumpere pe fotbalistul de bandă în această iarnă, însă oficialii lui UTA Arad au refuzat oferta de 500.000 de euro a patronului FCSB. Ulterior, patronul „roș-albaștrilor” anunțase că e dispus să plătească 700.000 de euro însă spusele sale nu s-au mai concretizat.

Anunțul jucătorului îi deschide însă larg ușile lui Becali pentru perioada de mercato din vară. UTA e dispus să-l cedeze pe 700 de mii, însă vrea procent dintr-un viitor transfer.

„Chiar acum de dimineață am discutat și noi la birou. Am auzit că ar fi ridicat prețul, am aflat din presă aceste treburi. Momentan, Miculescu este jucătorul nostru.

Depinde ce mai este pe lângă asta (suma oferită de Becali) ca și clauze. Despre asta vorbim, despre procente.

Pentru moment, din câte s-a discutat cu David, dorința lui e de a juca cât mai bine și de a crește, iar apoi să aleagă. Cu siguranță nu va avea o singură o ofertă, ci va putea alege dintre mai multe. Vrea să joace la UTA în continuare, să aibă evoluții foarte bune în continuare, să facă o treabă bună și la România U21. Cu siguranță ofertele nu se vor opri apoi, indiferent că sunt din țară sau din străinătate”, a susținut Attila Brosovszky la PRO X, în emisiunea „Ora exactă în sport”.

7 goluri a marcat David Miculescu în cele 25 de meciuri jucate la UTA Arad în acest sezon de Liga 1

700.000 de euro este cota de piață a lui Miculescu, conform Transfermarkt