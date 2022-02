UTA a refuzat deja o ofertă de 500.000 de euro de la FCSB pentru David Miculescu, însă Gigi Becali a recunoscut că este impresionat de vârful arădenilor și ar fi decis să pluseze.

UTA Arad i-a dat răspunsul lui Gigi Becali, după ultima ofertă pentru David Miculescu

Vicecampioana ar fi oferit acum 700.000 de euro și chiar ar fi dispusă să îl lase pe Miculescu sub formă de împrumut la UTA Arad, până la finalul sezonului.

Attila Brosovszky, managerul general de la UTA Arad, spune că nu există o ofertă concretă din partea lui FCSB pentru fotbalistul de 20 de ani, însă clubul ar fi dispus să negocieze.

Arădenii spun că îl evaluează pe Miculescu la un milion de euro, însă lasă de înțeles că ar putea ajunge la un acord și pentru 700.000 de euro, dar cu procente dintr-un viitor transfer al atacantului.

"Chiar acum de dimineață am discutat și noi la birou. Am auzit că ar fi ridicat prețul, am aflat din presă aceste treburi. Momentan, Miculescu este jucătorul nostru și nu avem o ofertă clară dintr-o parte sau din cealaltă.

Momentan, Miculescu mai trebuie să crească un pic. Clubul are un obiectiv, iar el poate fi de vândut pentru suma corectă. Chiar dacă ar fi să rămână la noi sub formă de împrumut, chiar dacă s-ar duce direct, ideea este că suma trebuie să fie cea cerută de club. Da, este în jurul sumei de un milion.

Depinde ce mai este pe lângă asta ca și clauze. Despre asta vorbim, despre procente. Dar repet, nu avem nimic concret în acest sens.

Nu vorbim neapărat zilnic cu David despre așa ceva pentru că, așa cum auzim noi zvonuri, cu siguranță le aude și el. Când auzim zvonuri, vorbim și îi spunem dacă este sau nu ceva concret. În momentul în care vom avea ceva concret, care să fie bine pentru club și jucător, o să avem o discuție mult mai elaborată.

Pentru moment, din câte s-a discutat cu David, dorința lui e de a juca cât mai bine și de a crește, iar apoi să aleagă. Cu siguranță nu va avea o singură o ofertă, ci va putea alege dintre mai multe. Vrea să joace la UTA în continuare, să aibă evoluții foarte bune în continuare, să facă o treabă bună și la România U21. Cu siguranță ofertele nu se vor opri apoi, indiferent că sunt din țară sau din străinătate", a spus Attila Brosovszky, la emisiunea Ora Exactă în Sport, de la Pro X.