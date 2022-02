MM Stoica, noi dezvăluiri despre Edi Iordănescu. Momentul care l-a lăsat fără cuvinte pe managerul FCSB: „M-a șocat!”

Managerul FCSB a dezvăluit că a fost total surprins de gestul tehnicianului, deoarece avusese o discuție cu acesta chiar în ziua în care Iordănescu jr. a trimis notificarea.

„Eu îmi doream ca Edi să-şi termine contractul la FCSB, am colaborat excelent cu el. Pe mine m-a şocat ultima zi, am stat toată ziua împreună şi seara ne-am trezit cu notificarea. Nu mă aşteptam sub nicio formă la asta.

Eu n-am ce să-i reproşez, şi-a făcut treaba foarte mine. Pe mine chestiile astea m-au deranjat. Consider că dacă mă respecta, îmi spunea de la început că vrea să-l ia pe Pintilii, că vrea să discute cu Neubert. Bineînţeles că n-aş fi putut să-i spun nu”, a spus Mihai Stoica, potrivit Telekom Sport.

Edi Iordănescu a rezistat doar trei luni la FCSB

Antrenorul de 43 de ani semnase cu FCSB în august 2021 și avea contract cu vicecampioana României până la finalul sezonului.

Edi Iordănescu a hotărât să denunțe unilateral contractul, după ce Gigi Becali a încălcăt în mod repetat înțelegerea, criticând public fotbaliștii și jocul echipei în spațiul public.

Zece meciuri a strâns Edi Iordănescu pe banca FCSB-ului, în Liga 1, dintre care șapte victorii, două rezultate de egalitate și o înfrângere.