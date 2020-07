Nimic fara Dumnezeu la FCSB! Mihai Stoica a mers la MANASTIRE inainte de finala Cupei Romaniei! 

Comentam impreuna finala Cupei Romaniei pe www.sport.ro si Facebook.com/www.sport.ro, incepand cu ora 20:00.

Mihai Stoica a mers la Manastirea Pantocrator, din Teleorman, inaintea partidei din finala Cupei Romaniei, care va avea loc diseara la Ploiesti. FCSB joaca impotriva celor de la Sepsi Sfantu Gheorghe, iar oficialii ros-albastrilor apeleaza si la divinitate pentru ajutor!

Directorul sportiv al celor de la FCSB a decis sa viziteze manastirea din Teleorman chiar in ziua in care este praznuita Sfanta Maria Magdalena si a postat pe Facebook o imagine cu Sfanta, dar si una cu slujba desfasurata la biserica manastirii.

De altfel, la manastirea din comuna Draganesti-Vlasca se afla si o parte a moastelor Sfintei Maria Magdalena.

A fi ortodox practicant pare a fi o conditie importanta pentru a putea activa la FCSB, in ultima vreme fiind mai multe declaratii ale lui Gigi Becali in acest sens. Patronul FCSB a declarat ca, in baza invataturilor crestine, angajatul trebuie sa asculte de stapan, iar toti antrenorii de la echipa i se vor supune lui. De asemenea, Becali a lasat sa se inteleaga ca vrea sa transfere numai fotbalisti ortodocsi, iar Vintila si Alexandru Tudor obisnuiau sa dea cu tamaie prin vestiarele si birourile de la baza din Berceni!