Dan Petrescu nu este de acord cu regula U21 si a ales sa o pacaleasca intr-un mod mai putin placut pentru unul dintre jucatorii sai.

Razvan Fica (18 ani) a fost titular pentru CFR Cluj in meciul de la Gaz Metan. Pustiul nu a apucat nici macar sa atinga mingea si dupa 20 de secunde a fost scos din teren de Dan Petrescu. In locul sau a fost trimis in teren Alexandru Paun.

Este cea mai rapida schimbare din Liga 1.

